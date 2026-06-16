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هل يؤثر تناول اللحوم على الحالة النفسية؟ دراسة تجيب

كتب : سيد متولي

05:30 م 16/06/2026

اللحوم

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كشفت دراسة أن العلاقة بين تناول اللحوم والصحة النفسية ليست مباشرة كما يعتقد، حتى مع احتواء هذه الأطعمة على عناصر غذائية أساسية تدعم وظائف الدماغ.

وبحسب موقع Onlymyhealth، أوضحت مراجعة شملت بيانات 13 دراسة بمشاركة نحو 90 ألف شخص، أن الفروق في الصحة النفسية بين من يتناولون اللحوم ومن يتبعون أنظمة غذائية نباتية كانت محدودة أو غير واضحة في معظم الحالات.

هل الامتناع عن اللحوم يحسن الحالة النفسية؟

كما لم تجد الدراسات دليلا قاطعا على أن الامتناع عن اللحوم يؤدي إلى تحسن ملحوظ في الحالة النفسية، ما يشير إلى أن نوع النظام الغذائي وحده لا يحدد الصحة النفسية.

علاقة الأكل بالمزاج

ورغم عدم وجود علاقة سببية واضحة، رصدت بعض الأبحاث ارتفاعا في مؤشرات مثل الشعور بالرضا عن الحياة أو الثقة بالنفس لدى بعض الأشخاص الذين يتناولون اللحوم، إلا أن الباحثين أكدوا أن هذه النتائج لا تعني أن اللحوم هي العامل المؤثر المباشر، ويرجح الخبراء أن هذه المؤشرات قد ترتبط بعوامل حياتية وغذائية متعددة، وليس بنوع الطعام وحده.

العناصر الغذائية العامل الأهم لتحسين المزاج

ويرى المختصون أن أي تأثير محتمل للحوم على الدماغ يعود إلى احتوائها على عناصر غذائية مهمة مثل فيتامين B12، والحديد، والزنك، والبروتين عالي الجودة، إضافة إلى أحماض أوميجا 3، وهذه العناصر ضرورية لدعم وظائف الجهاز العصبي وتنظيم الطاقة والمزاج، في حين أن نقصها قد يؤدي إلى أعراض مثل الإرهاق، وضعف التركيز، وتذبذب الحالة النفسية.

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