يشعر بعض الأشخاص بالبرد بشكل مستمر حتى في الأجواء المعتدلة، وقد يظنون أن الأمر طبيعي أو مرتبط بطبيعة الجسم فقط.

لكن الإحساس الدائم بالبرد قد يكون أحيانًا عرضًا لحالة صحية تحتاج الانتباه، خاصة إذا كان مصحوبًا بأعراض أخرى مثل التعب أو شحوب البشرة أو تساقط الشعر بحسب "nhs".

متى يكون الشعور بالبرد أمرًا طبيعيًا؟



في بعض الحالات يكون الإحساس بالبرد طبيعيًا تمامًا، مثل انخفاض درجة حرارة البيئة، أو قلة الحركة، أو امتلاك نسبة دهون منخفضة في الجسم، لأن الدهون تساعد في حفظ الحرارة كما أن بعض الأشخاص بطبيعتهم لديهم حساسية أعلى للبرد دون وجود مرض واضح.

لكن إذا أصبح الشعور بالبرد مستمرًا ومبالغًا فيه مقارنة بالآخرين، فقد يكون من المهم البحث عن السبب.

فقر الدم (نقص الحديد)



فقر الدم من أكثر الأسباب شيوعًا للشعور المستمر بالبرد، حيث يؤدي نقص الحديد إلى انخفاض قدرة الدم على نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، مما يجعل الأطراف أكثر برودة ويزيد الشعور بالإرهاق.

وغالبًا ما يصاحب هذه الحالة أعراض أخرى مثل الدوخة، والتعب، وشحوب الجلد وفق "mayoclinic".

قصور الغدة الدرقية



عندما تعمل الغدة الدرقية بشكل أبطأ من الطبيعي، يقل معدل الأيض في الجسم، وهو ما يؤدي إلى انخفاض إنتاج الحرارة الداخلية. لذلك يشعر المصابون بهذه الحالة بالبرد حتى في الأجواء الدافئة نسبيًا.

وقد يصاحب ذلك زيادة في الوزن، وإرهاق، وبطء في ضربات القلب.

ضعف الدورة الدموية



ضعف تدفق الدم إلى الأطراف مثل اليدين والقدمين قد يكون سببًا مباشرًا للشعور بالبرد المستمر في هذه المناطق يحدث ذلك أحيانًا بسبب الجلوس لفترات طويلة أو مشكلات في الأوعية الدموية.

كما قد يلاحظ الشخص برودة غير طبيعية في الأطراف حتى داخل أماكن دافئة.

متلازمة رينو



تُعد هذه الحالة من الاضطرابات التي تؤثر على الأوعية الدموية الصغيرة في الأصابع، حيث تنقبض بشكل زائد عند التعرض للبرد أو التوتر، مما يؤدي إلى برودة شديدة وتغير لون الأصابع إلى الأبيض أو الأزرق.

ورغم أنها ليست خطيرة في معظم الحالات، إلا أنها قد تكون مزعجة وتحتاج متابعة طبية.

متى يجب القلق من الشعور بالبرد؟



إذا كان الشعور بالبرد مستمرًا ومصحوبًا بأعراض مثل فقدان الوزن غير المبرر، أو التعب الشديد، أو تغير لون الجلد، أو تساقط الشعر، فقد يكون ذلك مؤشرًا على مشكلة صحية تحتاج إلى تقييم طبي.

في هذه الحالة، يُنصح بعدم تجاهل الأعراض واستشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة.

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