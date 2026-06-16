السكر من أكثر المكونات شيوعا في الوجبات، لكنه عند الإفراط في تناوله قد يرتبط بعدة مشكلات صحية، وعند التوقف عن تناول السكر أو تقليل استهلاكه، يبدأ الجسم في المرور بمجموعة من التغيرات الإيجابية.

فيما يلي، أبرز الفوائد الصحية للتوقف عن تناول السكر، وفقا لموقع "verywellhealth".

تقليل السكر وإنقاص الوزن

تحتوي الأطعمة والمشروبات الغنية بالسكر على كميات كبيرة من السعرات الحرارية مقابل قيمة غذائية محدودة، لذلك، فإن تقليل تناوله يساعد على خفض إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة يوميا، ما قد يدعم فقدان الوزن بصورة تدريجية.

تأثير تقليل السكر على صحة الأسنان

السكر أحد أبرز العوامل المسببة لتسوس الأسنان، إذ قد تتغذى البكتيريا الموجودة في الفم على السكريات والنشويات وتنتج أحماضا تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، وهي الطبقة الخارجية الواقية لها.

كما أن الإفراط في تناول السكريات قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض اللثة ومشكلات الفم المختلفة، ويساعد تقليل استهلاكه، إضافة إلى الاهتمام بتنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بانتظام، في تقليل خطر التسوس والحفاظ على صحة الفم والأسنان على المدى الطويل.

صحة القلب والتوقف عن تناول السكر

يرتبط الإفراط في تناول السكر المضاف بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، إذ قد يسهم في تعزيز الالتهابات داخل الجسم ورفع مستويات ضغط الدم والكوليسترول والدهون الثلاثية.

كما أن تناول كميات كبيرة من المشروبات السكرية قد يؤدي إلى انخفاض مستويات الكوليسترول الجيد وارتفاع الدهون الثلاثية في الدم.

هل يقلل التوقف عن السكر من خطر الإصابة بمرض السكري؟

عندما يتم استهلاك كميات كبيرة من السكر بشكل متكرر، ترتفع مستويات السكر في الدم بسرعة، ما قد يدفع البنكرياس إلى إفراز المزيد من الأنسولين للحفاظ على التوازن.

ومع مرور الوقت، قد يؤدي هذا الضغط المستمر إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، أما تقليل السكر، يخفف العبء على الجسم ويساعد على تحسين استجابة الأنسولين وتنظيم مستويات الجلوكوز في الدم، ما يقلل من احتمالات الإصابة بهذا المرض المزمن.

الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة والمشروبات السكرية

قد يؤدي تقليل تناول السكر إلى زيادة مؤقتة في الرغبة الشديدة في استهلاكه مرة أخرى، وذلك نتيجة انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم وبدء استقرارها تدريجيا مع تقليل الأطعمة والمشروبات السكرية في النظام الغذائي، وقد يترتب على ذلك بعض التغيرات النفسية والجسدية التي تشبه أعراض "انسحاب" السكر.

وخلال هذه الفترة، قد تظهر بعض الأعراض مثل الشعور بالتعب والإرهاق، والصداع، وصعوبة النوم، إضافة إلى تقلبات المزاج أو الشعور بالحزن، والقلق والتوتر وسرعة الانفعال.

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