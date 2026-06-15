أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن ضبط كميات من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم، التي تستخدم لتغيير لون ومذاق عصير القصب.

وفي السطور التالية، نستعرض أبرز الأضرار المحتملة لمادة ثاني أكسيد التيتانيوم، والعلامات التي قد تساعد على اكتشاف غش عصير القصب، وفقا لما كشفه

الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي".

ما هي مادة ثاني أكسيد التيتانيوم؟

هي مادة بيضاء تستخدم في العديد من الصناعات، مثل الدهانات ومستحضرات التجميل وبعض المنتجات الغذائية والدوائية، بهدف إعطاء اللون الأبيض أو تحسين المظهر.

ولا يعتبر ثاني أكسيد التيتانيوم مكونا طبيعيا في نبات القصب أو عصيره، لذلك فإن وجوده قد يشير إلى إضافة غير مبررة أو إلى تلوث أثناء عمليات التصنيع أو التعبئة.

طرق اكتشاف مادة ثاني أكسيد التيتانيوم

-إذا كان لون العصير فاتحا أو أبيض مائلا للعكارة بشكل غير طبيعي مقارنة بلون عصير القصب المعتاد.

-العصير يبدو داكنا جدا (غير شفاف) حتى بعد فترة من تركه.

-ظهور رواسب بيضاء في قاع الكوب بعد ترك العصير لفترة من الوقت.

-اختلاف لون أو قوام العصير عن العصير الذي يعصر أمامك مباشرة من النوع نفسه من القصب.



ومع ذلك، هذه العلامات ليست دليلا قاطعا، لأن لون عصير القصب يتأثر بعدة عوامل مثل: نوع القصب ودرجة نضجه وكمية الثلج أو الماء المضافة ونظافة الماكينة وطريقة العصر.

طرق التفرقة بين عصير القصب الطبيعي والمغشوش

الطعم

يتميز عصير القصب الطبيعي بنكهته المميزة، أما إذا كان شديد الحلاوة أو يعطي إحساسا بطعم السكر المباشر، فقد يكون ذلك مؤشرا على إضافة كميات من السكر إليه.

الرائحة

يتميز عصير القصب الطازج برائحة خفيفة ومنعشة، بينما قد يشير غياب الرائحة أو انبعاث رائحة كريهة إلى فساد العصير .

الرغوة

العصير الطازج يظهر طبقة رغوة خفيفة على السطحـ أما غيابها تماما أو وجود رغوة كثيفة بشكل غير معتاد مش دليل أكيد لكنه يستحق الانتباه.

اللون

غالبا يكون عصير القصب الطبيعي أصفر مائل للأخضر أو الرمادي الفاتح حسب نوع القصب وحالة الماكينة، أما اللون الفاتح جدا بشكل غير طبيعي قد يشير إلى أنه مغشوش.

القوام

العصير الطبيعي يكون قوامه خفيف، بينما المغشوش يكون مائي جدا.

الترسبات

من الطبيعي أن تظهر ترسبات خفيفة في قاع الكوب بعد فترة قصيرة من ترك عصير القصب، إذ تنتج هذه الترسبات عن مكونات القصب الطبيعية والألياف الدقيقة الموجودة فيه.

أشهر أنواع الغش

إضافة ماء لتخفيف العصير.

إضافة سكر أو شراب جلوكوز لزيادة الحلاوة.

إضافة ألوان أو نكهات لتحسين الشكل والطعم.

استخدام قصب قديم أو منخفض الجودة مع إضافات لتحسين المذاق.

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