أطعمة وعادات تُخرب أسنانك بصمت.. احذرها

تبدو بعض العادات اليومية أو الأطعمة "بريئة" بلا خطر، لكنها تتسلل لتُتلف أسنانك تدريجيًا من دون أن تشعر.

في هذا التقرير نستعرض معًا 5 أطعمة وعادات شائعة تُسبب تآكل المينا، تسوس الأسنان أو تكسرها، ونقدم نصائح بسيطة للحماية منها، وفق "WebMD".

المأكولات الحمضية والمشروبات الغازية

الأطعمة والمشروبات الحمضية، مثل عصائر الفواكه الحمضية، المياه الفوارة، والمشروبات الغازية، تحتوي على أحماض تهدِم مينا الأسنان تدريجيًا وتزيد من خطر التسوّس.

حتى إن كانت خالية من السكر، فإن الحموضة وحدها كافية للضرر.

التناول المستمر للوجبات الخفيفة أو السكرية

الوجبات الصغيرة المتكررة، خصوصًا الغنية بالسكريات أو النشويات، تحافظ على فمك في حالة حمضية مستمرة، فتمنح البكتيريا وقتًا أطول لإضعاف المينا وخلق تسوس.

المضغ المفرط للثلج أو المواد الصلبة

مضغ قطع الثلج، أو أشياء صلبة كالدفاتر، أقلام أو حتى المكسرات القاسية، يمكن أن يتسبب في تشقق المينا أو كسر الأسنان البسيط، مما يعرض أسنانك لمخاطر أكبر على المدى الطويل.

استخدام الأسنان كأدوات فتح

يبدو الأمر مريحًا، لكن استخدام الأسنان لفتح عبوة أو قنينة يمكن أن يؤدي إلى كسر أو تشقق أو تلف حشوات الأسنان.

جبن أن تُعرض تفاح قشور أو أشياء أخرى صلبة.

الفرشاة القاسية أو الأسلوب الخاطئ في التنظيف

الفرشاة بقوة أو استخدام فرشاة ذات شعيرات قاسية يؤذي اللثة ويضعف المينا تدريجيًا، كما أن غسل الأسنان مباشرة بعد تناول أطعمة حمضية يسبب تلف الطبقة الخارجية للأسنان.