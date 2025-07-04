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استبعاد متسابقة من ملكة جمال إندونيسيا.. والسبب مفاجأة صادمة

09:00 م الجمعة 04 يوليه 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    هايلاند بابوا كوجويا
  • عرض 14 صورة
    ملكة جمال إندونيسيا
  • عرض 14 صورة
    ملكة جمال إندونيسيا
  • عرض 14 صورة
    إطلالة ريفية لهايلاند بابوا كوجويا
  • عرض 14 صورة
    ملكة جمال إندونيسيا
  • عرض 14 صورة
    هايلاند بابوا كوجويا
  • عرض 14 صورة
    ملكة جمال إندونيسيا
  • عرض 14 صورة
    هايلاند بابوا
  • عرض 14 صورة
    ملكة جمال إندونيسيا
  • عرض 14 صورة
    هايلاند بابوا
  • عرض 14 صورة
    ملكة جمال إندونيسيا
  • عرض 14 صورة
    ملكة جمال إندونيسيا
  • عرض 14 صورة
    هايلاند بابوا كوجويا
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كتبت- أسماء مرسي:

تعرضت المتسابقة "هايلاند بابوا كوجويا" للاستبعاد من مسابقة ملكة جمال إندونيسيا 2025 بعد ظهور مقطع فيديو قديم لها وهي تدعم إسرائيل.

وأثار الفيديو، الذي يظهر كوجويا تلوح بعلم إسرائيل أثناء دراستها في الخارج، ردود فعل غاضبة في إندونيسيا، أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، والتي ليس لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وتدعم فلسطين بقوة، وفقا لصحيفة "independent" البريطانية، وموقع "hindustantimes".

قرار المنظمين والبديل

قام منظمو المسابقة باستبعاد كوجويا بشكل بسبب الغضب الشعبي، واستبدلوها بـ "كارمن أناستاسيا"، وصيفة المركز الأول في محافظتها.

ردود فعل متباينة على الإنترنت

أثارت الواقعة غضب واستياء مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع منظمي المسابقة إلى اتخاذ قرار فوري باستبعادها فورا.

ملكة جمال إندونيسيا ايلاند بابوا كوجويا لكة جمال إندونيسيا 2025
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