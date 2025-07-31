حركات يومية تخفف آلام التهاب المفاصل.. مارسها بانتظام

كتب- محمود عبده:

التهاب المفاصل الروماتويدي من الأمراض المزمنة التي تؤثر بشكل كبير على جودة حياة المرضى، نتيجة الألم والتصلب الذي يرافق هذا المرض، ومع تزايد أعداد المصابين، يبرز دور التمارين الرياضية كوسيلة فعالة للتخفيف من حدة الأعراض وتحسين حركة المفاصل.

وفي التقرير التالي أبرز التمارين الرياضية التي يوصي بها خبراء الصحة لتخفيف آلام التهاب المفاصل الروماتويدي، وفقا لموقعي "NHS" و"Medical News Today".

فوائد التمارين الرياضية لمرضى التهاب المفاصل:

- تقليل تيبس المفاصل وتحسين مرونتها.

- تعزيز حركة المفاصل وزيادة قدرتها على التحمل.

- زيادة قوة العضلات المحيطة.

- رفع مستوى الطاقة والنشاط العام.

- تخفيف الألم وتقليل الضغط الواقع على المفاصل.

أفضل التمارين الرياضية لمرضى التهاب المفاصل:

- المشي

- اليوجا

- السباحة

-ركوب الدراجات

- تمارين اليد

نصائح مهمة لضمان نجاح التمارين الرياضية

لتحقيق أقصى استفادة من التمارين وتخفيف الألم، يجب مراعاة ما يلي:

- الانتظام في ممارسة التمارين بانتظام.

- ارتداء ملابس قطنية مريحة تمتص العرق.

- اختيار حذاء مناسب يدعم القدمين ويقلل من إجهاد المفاصل.

- تقليل مدة التمارين أو شدتها عند الشعور بالإرهاق أو الألم.

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