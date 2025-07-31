بـ10 جنيهات.. مشروب بسيط يدعم الكلى ويقي جسمك من الأمراض

كتبت- شيماء مرسي

عصير القصب مشروب شعبي معروف بفوائده المحتملة للكلى بسبب خصائصه المدرة للبول، ومع ذلك، من المهم فهم كيفية تأثيره على الكلى.

عصير القصب والكلى

ويساعد تناول عصير القلب على منع تكون حصوات الكلى وتفتيت الحصوات الصغيرة وتسهيل خروجها، وذلك بفضل خصائصه المدرة للبول وقدرته على تقليل تركيز الأملاح، بينما سعره يبدأ من 10 جنيهات في العصارات.

كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الكلى من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وفقا لموقع "webmd".

وبالإضافة إلى ذلك، يحتوي عصير القصب على نسبة عالية من الماء، مما يسهم في ترطيب الجسم والحفاظ على صحة الكلى ووظائفها.

وأيضا عصير القصب يساعد على زيادة إدرار البول، مما يسهم في طرد السموم والأملاح الزائدة من الجسم ودعم وظائف الكلى.

فوائد أخرى لـ عصير القصب

-إمداد الجسم بالطاقة.

-تخفيف أعراض التهابات المسالك البولية.

-تقوية المناعة.

-تخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا.

-مقاومة بعض أنواع السرطان.

-تحسين صحة الجهاز الهضمي.

-دعم صحة الكبد.

-صحة الجلد والبشرة.

-خفض الكوليسترول الضار.

-تقوية العظام.

-صحة الأسنان.

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