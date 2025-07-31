"هتحس بالفرق".. ماذا يحدث لجسمك عندما تمنع السكر لمدة أسبوع؟

كتب - محمود عبده:

في زمن أصبح فيه السكر جزءا لا يتجزأ من النظام الغذائي اليومي، يتساءل كثيرون عن الآثار الصحية التي قد تحدث للجسم عند التوقف عن تناوله لفترة معنية.

ووفقا لموقع The Healthy، فإن التغيرات التي قد تطرأ على الجسم عند التوقف عن تناول السكر لمدة أسبوع واحد فقط، تمتد من الصحة النفسية إلى الجهاز المناعي مرورا بالبشرة والنوم والوزن وحتى رائحة الفم.

ما الذي يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر؟

التوقف المفاجئ قد يؤدي إلى ما يشبه "أعراض الانسحاب"، تشمل تقلبات مزاجية وقلقا مؤقتا، لكن هذه الأعراض لا تلبث أن تهدأ، ويبدأ الدماغ في استعادة توازنه الطبيعي.

إشراقة بشرتك تعود

الحد من استهلاك السكر ينعكس مباشرة على مظهر الجلد، فارتفاع مستويات السكر يؤدي إلى زيادة الالتهاب في الجسم، ما قد يسبب حب الشباب ومشاكل جلدية أخرى، وبعد أيام من التوقف، يلاحظ كثيرون تحسنا في نقاء البشرة وتوهجها الطبيعي.

نوم أعمق وأكثر راحة

الامتناع عن تناوله لفترة قصيرة يمكن أن يسهم في تهدئة الجهاز العصبي وتحسين دورة النوم، وهو ما قد يؤدي إلى نوم أعمق وأقل تقطعا خلال الليل.

إنقاص الوزن

السكر من أبرز العوامل التي تساهم في تخزين الدهون داخل الجسم، خصوصا عند تناوله بكميات كبيرة وبشكل مستمر.

خلال أسبوع واحد من التوقف، يبدأ الجسم في تعديل طريقة استخدامه للطاقة، مما ينعكس على انخفاض تدريجي في الوزن، خاصة عند دمج ذلك مع نظام غذائي متوازن.

مناعة أقوى وأمراض أقل

الاستهلاك المفرط للسكر يضعف من كفاءة الجهاز المناعي، ما يجعل الجسم أكثر عرضة لنزلات البرد والإنفلونزا، وتقليل السكر يخفف من الالتهابات المزمنة ويمنح جهاز المناعة فرصة لاستعادة قوته.

أنفاس أكثر انتعاشا

السكر يعد غذاء مثاليا للبكتيريا الفموية، تلك التي تسبب رائحة الفم الكريهة وتسهم في تسوس الأسنان، والامتناع عن تناوله يقلل نشاط هذه البكتيريا، ما يؤدي إلى تحسن ملحوظ في رائحة الفم وصحة الأسنان خلال فترة زمنية قصيرة.

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