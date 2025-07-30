هذا ما يحدث لسكر الدم بالجسم عند تناول القهوة على الريق

يحرص الكثيرون على بدء يومهم بفنجان من القهوة على الريق دون تناول أي طعام، لكن ما لا يعرفه البعض أن لهذه العادة تأثيراً مباشراً على مستويات سكر الدم في الجسم.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة هيلث لاين الطبية، فإن تناول القهوة، وخاصة القهوة السوداء على معدة فارغة قد يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في نسبة السكر في الدم، حتى لدى الأشخاص الأصحاء. ويعود ذلك إلى أن الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يقلل من حساسية الجسم للأنسولين، وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم مستويات السكر في الدم.

فنجان القهوة على الريق بعد

الاستيقاظ مباشرة قد يتسبب في خلل في استجابة الجسم للجلوكوز، مما يزيد من خطر ارتفاع سكر الدم لاحقاً، خاصة عند تناول وجبة الإفطار بعدها.

وينصح الخبراء بتناول وجبة خفيفة قبل شرب القهوة، مثل قطعة من الخبز أو حبة فاكهة، لتقليل تأثير الكافيين على سكر الدم وتفادي التذبذبات المفاجئة التي قد تضر بصحة البنكرياس على المدى الطويل.

القهوة مفيدة إذا تم تناولها بشكل معتدل، لكن شربها على معدة خاوية قد يعرضك لاضطرابات في نسبة السكر، خاصة إذا كنت تعاني من مقاومة الإنسولين أو معرضاً للإصابة بالسكري.

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