كنز خفي في بيتك.. 5 فواكة تطهر الكلى بشكل طبيعي

كتبت- أسماء مرسي:

الكلى تؤدي دورا حيويا في تنقية الجسم من السموم والفضلات، ويمكن لبعض الفواكه أن تدعم وظائف الكلى بفعالية، وفقا لموقع "health".

البطيخ

يتكون البطيخ من أكثر من 90% ماء، ما يجعله مُدرا طبيعيا للبول ويساعد على إزالة السموم والفضلات من الكليتين والمسالك البولية، كما يحتوي على الليكوبين، وهو مضاد للأكسدة يحمي الخلايا، والبوتاسيوم الذي يوازن السوائل في الجسم.

التوت

غني بمضادات الأكسدة، خاصة الأنثوسيانين، التي تحارب أضرار الجذور الحرة لخلايا الكلى، فضلا عن، تثبيط التهابات المسالك البولية عن طريق منع البكتيريا من الالتصاق بجدران المثانة، ويحتوي أيضا على مضادات أكسدة وألياف مفيدة لإزالة السموم بشكل عام.

التفاح

يحتوي التفاح على البكتين، وهو ألياف قابلة للذوبان ترتبط بالسموم والكوليسترول في الأمعاء، ما يقلل العبء على الكلى، كما أنه غني بمضادات الأكسدة والماء، ما يساعد على ترطيب الجسم وتطهير الجهاز الهضمي، ويُسهم في تقليل الالتهاب في الكلى.

الليمون

نظرا لأنه مصدر غني بحمض الستريك وفيتامين ج، ما يمنع تكون حصوات الكلى عن طريق زيادة إدرار البول وتقليل حموضته، ويسهل إزالة السموم من الكبد.

العنب

يحتوي أيضا على الريسفيراترول، وهو مضاد أكسدة قوي ذو تأثيرات وقائية ومضادة للالتهابات على الكلى، كما أنه غني بالماء، ويحتوي على مواد تساعد على التخلص من حصوات الكلى.

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