منها الجوافة.. أفضل 6 فواكه لمرضى السكري

تتميز بعض الفواكه بمؤشر جلايسيمي منخفض ومحتوى عالٍ من الألياف والمغذيات، ما يجعلها آمنة ومفيدة لمرضى السكري عند تناولها باعتدال.

فيما يلي، إليكم أفضل 6 فواكه لمرضى السكري، وفقا لموقع " Times of India".

التوت

غني بالألياف ومركب "جامبولين" الذي يبطئ امتصاص الجلوكوز، كما أن مؤشره الجلايسيمي منخفض، ما يجعله وجبة خفيفة مثالية.

الجوافة

غنية بفيتامين C والألياف، وتتميز بمؤشر جلايسيمي منخفض، لذا يساعد استهلاكها على استقرار مستويات السكر.

التفاح

مؤشره الجلايسيمي 36–40، ويحتوي على البكتين والبوليفينول، الذي ينظم السكر في الدم، ويمثل وجبة خفيفة عملية عند تناوله مع قشره.

الكمثرى

تحتوي على ألياف قابلة للذوبان ومضادات أكسدة، ما يساعد على إطلاق الجلوكوز ببطء.

الرمان

مؤشره الجلايسيمي 35، ويحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل البونيكالاجين، بالإضافة إلى، ينظم سكر الدم ويُستخدم عصيره أو بذوره ضمن وجبات خفيفة.

البابايا

رغم أن مؤشرها الجلايسيمي 60، فإن غناها بالألياف يجعلها مناسبة لمرضى السكري بكميات معتدلة.

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