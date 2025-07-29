ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللوز المنقوع؟

اللوز من المكسرات المفيدة بفضل غناه بالدهون الصحية، والألياف، والبروتين النباتي، ومضادات الأكسدة، ما يجعله داعما لصحة القلب، وتنظيم سكر الدم، والوزن، والجهاز الهضمي، لكن هل تساءلت يوما عن تأثير نقعه في الماء على الجسم؟

تحسين الهضم

نقع اللوز يجعله لينا، ما يسهل هضمه، خاصة لدى من يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي، وفقا لموقع "هيلث".

تنظيم الكوليسترول

اللوز المنقوع، كغيره من أشكال اللوز، غني بمضادات الأكسدة والدهون الصحية، ما يساعد على تحسين مستويات الكوليسترول ودعم صحة القلب.

فقدان الوزن

تناول اللوز المنقوع بانتظام يسهم في تقليل كتلة الجسم، خاصة عند دمجه في نظام غذائي متوازن.

ضبط سكر الدم

كما أنه غني بالألياف والمغنيسيوم، ويساعد على تحسين استجابة الجسم للجلوكوز، ويدعم استقرار مستويات السكر في الدم.

تعزيز النكهة

اللوز المنقوع يصبح أسهل في المضغ، ويُطلق نكهة أقوى أثناء تناوله.

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