7 أعراض مبكرة لا يجب تجاهلها تكشف سرطان العين

سرطان العين من الأمراض النادرة، لكنه يصيب مناطق متعددة داخل العين مثل القزحية، الشبكية، والأنسجة المحيطة بها.

فيما يلي، أبرز العلامات التحذيرية التي تستدعي الانتباه، وفقا لموقع " Times of India".

تشوش الرؤية أو تشوهها

أولى علامات سرطان العين، يعاني المصاب من ضبابية، صعوبة في التركيز، أو رؤية مشوهة، يحدث هذا نتيجة تأثير الورم على البنية الداخلية للعين.

ومضات الضوء أو الأجسام العائمة

ظهور ومضات ضوئية مفاجئة أو بقع داكنة وخطوط متعرجة في مجال الرؤية من الأعراض الشائعة، وقد تكون ناتجة عن تكتلات داخل السائل الزجاجي أو ضغط ناتج عن الورم على الشبكية.

بقع داكنة غير معتادة

ظهور بقع داكنة على القزحية أو بياض العين يُنذر بخطر سرطاني، خصوصا إذا كانت تتغير في الحجم أو اللون أو الملمس.

تغير شكل أو حجم الحدقة

إذا لاحظت تغيرا في شكل الحدقة لتصبح بيضاوية أو غير متناظرة، أو عدم استجابتها للضوء، يشير ذلك إلى نمو ورم يؤثر على عضلات العين.

فقدان الرؤية المحيطية

ضعف القدرة على رؤية الأشياء الجانبية دون تحريك الرأس من مؤشرات تلف العصب البصري أو الشبكية بسبب الورم.

انتفاخ إحدى العينين أو ظهور كتل

في بعض الحالات، يؤدي الورم إلى بروز العين للأمام أو ظهور كتل حول الجفن أو بياض العين، إذا لاحظت تورماً لا يزول أو يزداد حجماً، يجب الخضوع لفحص طبي لتحديد السبب بدقة.

احمرار العين المزمن أو الألم

الاحمرار المستمر في العين الذي لا يهدأ مع مرور الوقت علامة على التهاب ناتج عن وجود ورم، ويصاحبه شعور بالحرقة أو الحكة أو ضغط داخل العين. الألم يزيد مع نمو الورم أو تمدده إلى أجزاء أخرى.

متى يجب زيارة الطبيب؟

ينصح بالخضوع لفحص شامل للعين فور ملاحظة أي من الأعراض السابقة، خاصة إذا استمرت أو تفاقم، والكشف المبكر يسهم في تحسين نتائج العلاج وتقليل فرص فقدان البصر.

الفئات الأكثر عرضة

الأشخاص ذوو العيون الفاتحة، أو من لديهم تاريخ عائلي لسرطان الجلد، أو من يتعرضون لأشعة الشمس لفترات طويلة، يُنصحون بإجراء فحوصات دورية للعين، كونهم أكثر عرضة للإصابة بسرطان العين.

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