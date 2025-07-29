ما أسباب الصرع عند الأطفال والمراهقين؟

يتطور الصرع لدى الفئات العمرية الصغيرة بسبب طفرات جينية، أو تشوهات خلقية في الجهاز العصبي، بالإضافة إلى، الإعاقات الذهنية، أو نتيجة عدوى أثناء الحمل أو مضاعفات الولادة، وفقا لمجلة "The Lancet ".

الوفاة المفاجئة.. الخطر الأكبر لدى الشباب

السبب الرئيسي للوفاة لدى مرضى الصرع الشباب هو الوفاة المفاجئة غير المتوقعة في حالات الصرع، وغالبًا ما تكون مرتبطة بنوبات بؤرية أو نوبات معممة. هذه الأنواع من النوبات الأخطر، وتستلزم تشخيصا مبكرا ومراقبة دقيقة لتفادي المضاعفات، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

اختلاف أسباب الصرع باختلاف العمر

تختلف أسباب الإصابة بالصرع باختلاف المرحلة العمرية:

في مرحلة الطفولة والشباب، يكون المرض في الغالب خلقيًا أو جينيًا.

أما في مرحلة الشيخوخة، فترتبط الإصابة عادة بـالسكتات الدماغية، الخرف، واضطرابات الأوعية الدموية.

وبالتالي، تختلف أيضًا أسباب الوفاة؛ إذ يتعرض الكبار لمضاعفات وعائية، بينما تكون النوبات نفسها أكثر تهديدًا لحياة الشباب.

رغم التقدم في العلاجات الدوائية، خصوصًا التحول من مضادات الاختلاج القديمة إلى الأدوية الحديثة الأقل تحفيزًا للجهاز العصبي، لم تُسجل الدراسة انخفاضًا واضحًا في معدل الوفيات.

ومع ذلك، فإن هذه العلاجات تقلل من مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية لدى كبار السن، بينما يظل تحقيق الشفاء الكامل من الصرع هو الهدف الأساسي لدى المرضى الشباب.

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