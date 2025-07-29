7 أمراض خطيرة يشير إليها برودة القدمين

أوضحت الطبيبة الروسية أنوش أفيتيسيان، أخصائية أمراض القلب، أن الشعور ببرودة القدمين أكثر من مجرد انزعاج مؤقت، بل إشارة لمشكلة صحية خطيرة، خصوصا في القلب أو الأوعية الدموية،وفقا لصحيفة "gazeta" الروسية.

ضعف تدفق الدم هو السبب الرئيسي

تحدث برودة القدمين غالبا بسبب ضعف تدفق الدم نتيجة مشكلات في الأوعية الدموية، مثل تصلب الشرايين، حيث لا يصل الدم بشكل كافٍ إلى الأطراف، ما يؤدي إلى برودة، خدر، وألم حتى مع نشاط بسيط كالمشي.

قصور القلب وتورم الساقين

في حالات قصور القلب المزمن، تصبح عضلة القلب غير قادرة على ضخ الدم بكفاءة، ما يسبب تورما في الساقين والقدمين، ويصاحب ذلك الشعور بالبرودة في الأطراف السفلية.

مرض رينود

أحد الأسباب الأخرى هو مرض رينود، وهو اضطراب عصبي يؤدي إلى تشنج الأوعية الطرفية كرد فعل على البرد أو التوتر، ما يجعل الجلد شاحبا أو أزرق اللون وباردًا جداً عند اللمس.

التهاب بطانة الشرايين

تشير الدكتورة أيضًا إلى احتمال وجود التهاب في بطانة الشرايين، وهو مرض مزمن يسبب تضيقًا أو انسدادًا في الأوعية الصغيرة، ويؤدي إلى ضعف تدفق الدم، وبالتالي برودة القدمين.

دوالي الأوردة والقصور الوريدي

الدوالي والقصور الوريدي المزمن من الأسباب الشائعة لبرودة القدمين، بسبب ضعف الصمامات الوريدية وتراكم الدم في الساقين، ما يؤدي إلى تورم، ألم، إحساس بالثقل، وتغير في لون الجلد.

مرض السكري وتلف الأعصاب

من أبرز الأسباب أيضاً، إذ يتسبب في تلف الأعصاب الطرفية والأوعية الدقيقة، ما يُضعف استجابة الجسم لتغيرات الحرارة ويؤثر على تدفق الدم، ما يؤدي إلى برودة القدمين وخدر أو وخز.

تحذير.. لا تهمل الأعراض المصاحبة

نصحت الطبيبة بأن برودة القدمين، عند اقترانها بأعراض مثل الخدر، الإرهاق، تغير لون الجلد، أو الوخز، تستدعي زيارة الطبيب فوراً، لأن تجاهلها قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل السكتة الدماغية أو النوبة القلبية.

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