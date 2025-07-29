5 أطعمة تعزز صحة الجسم وتحميك من أضرار الشمس

تؤدي بعض الأطعمة دورًا مهمًا في تبريد الجسم طبيعيًا، بالإضافة إلى شرب الماء والبقاء في أماكن باردة.

فيما يلي، 5 أطعمة تقلل أثر الإجهاد الحراري على الجسم والبشرة، وفقا لموقع "سوري لايف".

البطيخ

يحتوي البطيخ على 90% ماء، ويضم إلكتروليتات مثل البوتاسيوم لموازنة السوائل، إضافة إلى الليكوبين المضاد للأكسدة، الذي يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة.

الخيار

غني بنسبة 96% من الماء، ويتميز بخصائصه المضادة للالتهابات، ما يجعله خيارًا مثاليًا لتهدئة الجسم والبشرة في الأجواء الحارة.

ماء جوز الهند

نظرا لأنه مصدرًا طبيعيًا للإلكتروليتات مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، ويساعد على ترطيب الجسم بشكل أسرع من الماء العادي، ويدعم الأعصاب والعضلات أثناء التعرض للحرارة.

الخضراوات الورقية

الخس والخضراوات الورقية الأخرى غنية بالماء والفيتامينات، وتُسهم في تعويض المعادن المفقودة بسبب التعرق، كما أنها سهلة الهضم وتساعد في الحفاظ على برودة الجسم.

فواكه التوت

تشمل الفراولة وأنواع التوت المختلفة، وتتميز باحتوائها على كميات عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين C، ما يعزز ترطيب الجسم وصحة البشرة والمناعة.

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