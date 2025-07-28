تأثيرات خطيرة تحدث لجسمك.. حسام موافي يحذر من أدوية الكوليسترول

كتبت- أسماء مرسي:

خلال برنامجه "ربي زدني علما" على قناة "صدى البلد"، كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن أدوية الكوليسترول ليست خالية من الآثار الجانبية، موضحا أن بعض المرضى يعانون من مشكلات صحية نتيجة استخدامها.

أبرز الأعراض.. آلام في العضلات

من أشهر الأعراض الجانبية لهذه الأدوية، هو الشعور بآلام في العضلات، هذا العرض مزعجا للكثير من المرضى، خاصة في المراحل الأولى من العلاج.

حالات نادرة لكن خطيرة

أشار "موافي" إلى أن هناك حالات نادرة قد تشهد تكسرا في عضلات الجسم، وهو حالة طبية طارئة، وغالبا ما يكون ذلك نتيجة تفاعل تحسسي مع الدواء في بدايات استخدامه.

التشخيص.. ليس من القلب

عندما تكون الشكوى من ألم عضلي دون مشكلات قلبية، فإن الاحتمال الأكبرأن يكون السبب إما من تأثير دواء الكوليسترول أو من مرض نفسي مناعي يسبب أعراضا مشابهة في العضلات.

خطوات التشخيص والعلاج

نصح "أستاذ طب الحالات الحرجة" بإجراء تحليل دم لقياس إنزيمات العضلات، لتحديد ما إذا كان هناك تكسر عضلي.

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