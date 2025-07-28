خضعت له أسيل عمران.. كل ما تريدين معرفته عن تجميد البويضات

كتبت- أسماء مرسي:

كشفت الفنانة السعودية أسيل عمران مؤخرا عن خضوعها لعملية تجميد البويضات، مشيرة إلى أن فترة تناول الهرمونات والحقن المصاحبة للعملية أثرت على مظهرها الخارجي بشكل واضح.

في هذا السياق، إليكم كل ما تريدين معرفته عن عملية تجميد البويضات، وفقا لموقعي "health" و"webmd".

ما هو تجميد البويضات؟

تجميد البويضات هو تقنية طبية تهدف إلى حفظ البويضات الناضجة في درجات حرارة منخفضة جدا، لتمكين المرأة من الحمل في المستقبل.

تُستخدم هذه الطريقة للنساء الراغبات في تأجيل الحمل أو اللاتي يواجهن ظروفا صحية قد تؤثر على خصوبتهن، رغم فاعلية التقنية، إلا أنها لا تضمن حدوث حمل بنسبة 100%

كيف تتم عملية تجميد البويضات؟

تبدأ العملية بتحفيز المبايض باستخدام حقن هرمونية لتحفيز إنتاج عدة بويضات بدلا من بويضة واحدة شهريا، بعد نضوج البويضات، تُستخرج تحت تأثير التخدير ثم تُجمد بسرعة لمنع تكوّن بلورات الجليد التي تتلفها.

العملية تُجرى عادة في العيادات الخارجية، وتستغرق حوالي عشر دقائق فقط، مع فترة تعافي قصيرة بعدها.

الاستعداد للعملية

تحتاج المرأة إلى فترة تحضير تستمر بين 8 إلى 12 يوما، تتناول خلالها المرأة أدوية لتحفيز البويضات، وينصح باتباع نظام غذائي صحي، والحصول على قسط كاف من النوم، وممارسة التمارين المعتدلة، بالإضافة إلى تقليل التوتر قبل الإجراء.

قبل يوم العملية، يجب الصيام عن الطعام والامتناع عن بعض السوائل حسب تعليمات الطبيب.

المخاطر المرتبطة بتجميد البويضات

رغم أن العملية آمنة بشكل عام، إلا أن هناك بعض المخاطر مثل متلازمة فرط تحفيز المبيض الناتجة عن الأدوية، والنزيف أو العدوى الناتجة عن استخدام الإبرة لسحب البويضات، بالإضافة إلى احتمال عدم نجاح الحمل لاحقا.

كما تحمل العملية أعباء نفسية نتيجة عدم وجود ضمان للنجاح، ما يستدعي وجود دعم نفسي مستمر.

عوامل تؤثر على نجاح التجميد

العمر

أفضل النتائج تكون عند تجميد البويضات في العشرينات وحتى أوائل الثلاثينات، حيث تكون البويضات أكثر صحة.

التاريخ الطبي

بعض الحالات الصحية مثل بطانة الرحم المهاجرة أو متلازمة تكيس المبايض تقلل من فرص النجاح.

التكلفة

العملية مكلفة، وتشمل رسوم الأدوية والتخزين، لذا يُنصح بالمقارنة بين العيادات.

الجانب النفسي

التعامل مع الأثر النفسي للعملية يتطلب دعما عاطفيا.

العمر المثالي لتجميد البويضات

ينصح الخبراء بإجراء التجميد قبل سن 35 لتحقيق أفضل النتائج، أما من ناحية التكلفة، فإن سن 37 هو العمر الذي يجمع بين فرصة نجاح جيدة وقدرة على تحمل تكاليف العملية.

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