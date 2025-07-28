ترفع الكوليسترول وتهدد القلب.. احذر أسوأ أطعمة على الإفطار

كتب – سيد متولي

حثّت خبيرة تغذية الناس على "تجنب" نوعين من أطعمة الإفطار إذا كانوا يعانون من ارتفاع الكوليسترول، كاشفة أنها من "أسوأ" الأطعمة التي ترفع مستويات الكوليسترول.

وارتفاع الكوليسترول يعني وجود كمية كبيرة من مادة دهنية تُعرف بالكوليسترول في الدم، وهذا أمر خطير، إذ قد يؤدي مع مرور الوقت إلى انسداد الشرايين وتصلبها وتضييقها، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

ويعد ارتفاع الكوليسترول أيضًا عامل خطر رئيسي للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ومن العوامل الرئيسية المساهمة في ارتفاع الكوليسترول النظام الغذائي .

وفي مقال كتبته لمؤسسة القلب البريطانية، أوضحت أخصائية التغذية تريسي باركر: "إن تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة يمكن أن يرفع مستويات الكوليسترول لديك، وخاصة الكوليسترول منخفض الكثافة (LDL)، والمعروف أيضًا باسم الكوليسترول "الضار".

"يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول السيئ في الدم إلى تصلب الشرايين - تراكم الكوليسترول والمواد الدهنية (اللويحات) في الأوعية الدموية - ما قد يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية."

توجد الدهون المشبعة في المنتجات الحيوانية كاللحوم المصنعة والزبدة، بالإضافة إلى بعض الزيوت الاستوائية كزيت جوز الهند وزيت النخيل.

ثم حذرت تريسي من "أسوأ الأطعمة" لارتفاع الكوليسترول، وقالت: "تحتوي هذه المجموعات الغذائية على أعلى مستويات الدهون المشبعة، لذا يُنصح بالتقليل منها إذا كنت ترغب في خفض مستويات الكوليسترول لديك".

شملت هذه الأطعمة نوعين من الأطعمة التي تُشكل جزءًا من وجبة إفطار كاملة، وهما النقانق والمخبوزات، والتي يُنصح بتجنبها إذا كنت ترغب في خفض مستوى الكوليسترول لديك.

في حديثها عن اللحوم الحمراء والمصنعة وعلاقتها بالكوليسترول، قالت تريسي: "يشمل ذلك لحم البقر والضأن، بالإضافة إلى اللحوم المصنعة، تحتوي هذه اللحوم على نسبة عالية من الدهون المشبعة، حيث تحتوي كل 100 جرام منها على ما يقارب 5 إلى 10 جرامات.

حصة واحدة تكفي لتغطية ربع الكمية اليومية الموصى بها أو أكثر، يُنصح بعدم تناول أكثر من 70 جرامًا من اللحوم الحمراء والمصنعة يوميًا، أي ما يعادل حوالي خمس ملاعق كبيرة من اللحم المفروم.

أما أنواع الطعام الأخرى التي أوصت بالابتعاد عنها فهي:

الزبدة والسمن

الزيوت الاستوائية

منتجات الألبان كاملة الدسم

الشوكولاتة.

يدعم خبراء في هارفارد هيلث بالولايات المتحدة نصيحتها، فقد نصحوا بالتخلي عن اللحوم المصنعة، وقالوا: "تحتوي النقانق والسجق على أكثر قطع اللحوم الحمراء دسامة، وبالتالي فهي غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون المشبعة.

لخفض نسبة الكوليسترول في الدم، توصي هيئة الخدمات الصحية البريطانية بما يلي:

تناول طعام أقل دهونًا

ممارسة المزيد من التمارين الرياضية

الإقلاع عن التدخين

إذا كنت تشعر بالقلق بشأن مستويات الكوليسترول لديك، يجب عليك التحدث إلى طبيبك.

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