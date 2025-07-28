انقذ قلبك.. 3 طرق فعالة لخفض الكوليسترول السيئ

كتب – سيد متولي

خفض مستويات الكوليسترول أمر بالغ الأهمية لحياة صحية، يعاني ملايين الأشخاص من ارتفاع مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، يُعرف هذا البروتين أيضًا باسم الكوليسترول "الضار"، وهو يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك السكتة الدماغية.

ومع ذلك، قد يُساعد إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة على خفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وزيادة مستويات البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL)، وهو الكوليسترول "الجيد"، إليك ثلاث طرق علمية لخفض الكوليسترول الضار بشكل طبيعي، بحسب تايمز أوف إنديا.

التقليل من تناول الأطعمة الدهنية

الخطوة الأولى نحو التحكم في مستويات الكوليسترول هي الحد من الأطعمة الدهنية، ليست كل الأطعمة الدهنية سيئة لصحتك، ومع ذلك، تأكد من تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة، والتي توجد عادة في اللحوم الحمراء والنقانق والزبدة والسمن والقشدة والجبن كامل الدسم.

يمكن أن ترفع هذه الدهون مستوى الكوليسترول السيئ وتؤدي إلى زيادة خطر تراكم اللويحات في الشرايين، يمكنك اختيار الدهون الصحية ، وهي دهون غير مشبعة، والتي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول السيئ، الأطعمة مثل الأسماك الزيتية (السلمون والماكريل) وزيت الزيتون وزيت بذور اللفت والأفوكادو والمكسرات والبذور هي خيارات جيدة، تناول الأرز البني والخبز الكامل والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل والمكسرات والبذور والفواكه والخضروات، وقلل من فطائر اللحم واللحوم الدهنية والزبدة والسمن والقشدة وجبن الشيدر والكعك والبسكويت أو الأطعمة التي تحتوي على زيت جوز الهند أو زيت النخيل.

مارس المزيد من التمارين الرياضية

أبسط طريقة لتعزيز صحتك البدنية والنفسية هي ممارسة الرياضة بانتظام، فالنشاط البدني المنتظم يُحسّن قدرة الجسم على معالجة الكوليسترول، كما يُخفّض مستوى الكوليسترول الضار ويرفع مستوى الكوليسترول الجيد، ينبغي على البالغين ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين متوسطة الشدة أسبوعيًا، أجسامنا مصممة للحركة، وليست للكسل، حتى تمارين مثل المشي السريع، وركوب الدراجات، والسباحة تُحدث فرقًا كبيرًا.

الإقلاع عن التدخين

التدخين مضر بالصحة، يُلحق الضرر، ويرفع مستويات الكوليسترول، ما يجعلك أكثر عرضة للأمراض المزمنة كالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وحتى السرطان، كلما أسرعت في الإقلاع عنه، أصبحت أكثر صحة، أهم حقيقة يجب فهمها هي أن التدخين لا يفيد صحتك الجسدية أو النفسية، بل يُدمرها فقط.

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