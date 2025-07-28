يغفل عنها الأطباء.. 3 علامات لنقص الحديد عند النساء

كتب – سيد متولي

نقص الحديد هو مصدر قلق شائع لدى النساء، حوالي 30٪ منهن تتراوح أعمارهم بين 15 و 49 عامًا يعانون من فقر الدم، و37٪ من النساء الحوامل مصابات به أيضًا، وفقًا لإحصاءات منظمة الصحة العالمية (WHO).

وغالبًا ما يمر نقص الحديد دون أن يلاحظه أحد، وخاصة في المراحل الأولية، وأوضح الطبيب بيدي ميردامادي، خبير تغذية شامل متخصص في الطب الوظيفي في سان دييجو، العلامات الثلاث الحاسمة لنقص الحديد والتي يميل حتى الأطباء إلى تجاهلها.

وقال: "في حين أن معظم الأطباء يفحصون مستويات الحديد فقط، فقد لا يكون ذلك كافيًا عندما يتعلق الأمر بمعالجة هذه الأعراض، وذلك لأنه من المهم بنفس القدر فحص الفيريتين أو شكل تخزين الحديد، لأن انخفاض الفيريتين على الرغم من المستويات الطبيعية للحديد يمكن أن يساهم في هذه الأعراض".

ما هو نقص الحديد؟

يحدث نقص الحديد عندما يفتقر الجسم إلى كمية كافية من الحديد، يلعب الحديد دورًا أساسيًا في إنتاج خلايا الدم الحمراء، التي تحتوي على الهيموجلوبين، الذي يحمل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، يُضعف نقص الحديد قدرة الجسم على إنتاج كمية كافية من الهيموجلوبين، ما يؤدي إلى حالة تُسمى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

العلامات الثلاثة الشائعة لنقص الحديد والتي يميل حتى الأطباء إلى تجاهلها.

التعب المزمن

يُعد الشعور المستمر بالإرهاق علامةً أساسيةً على انخفاض مستويات الحديد، إلا أنه غالبًا ما يُغفل في التشخيص، يُشير الدكتور ميردامادي إلى أنه لا ينبغي إهمال انخفاض الطاقة، ولأن التعب المزمن يُعدّ عرضًا للعديد من المشاكل الصحية، فمن المُحتمل أن يُخلط بينه وبين أمراض أخرى، حتى أن البعض يُرجع الإرهاق إلى التوتر أو قلة النوم، أهم ما يجب فهمه هو أن التعب المزمن ليس مؤشرًا جيدًا على الصحة، بحسب تايمز أوف إنديا.

الشعور بالدوار

من الشكاوى الشائعة لدى المصابين بنقص الحديد الدوار أو الدوخة، إذا شعرتَ بالدوار عند الوقوف بسرعة أو أثناء ممارسة نشاط بدني، فقد يكون ذلك بسبب نقص الحديد، فعندما تنخفض مستويات الحديد في الجسم، يتأثر إنتاج الهيموجلوبين، ما يحد من نقل الأكسجين إلى الخلايا، وغالبًا ما يُخلط بين هذه الأعراض والجفاف.

برودة اليدين والقدمين

كثيرا ما تشتكي النساء من برودة اليدين والقدمين، حتى في البيئات الدافئة، قد يكون هذا مؤشرا رئيسيا على نقص الحديد، يؤثر نقص الحديد على الدورة الدموية وقدرة الجسم على تنظيم درجة حرارته، غالباً ما يغفل الناس عن هذا العرض أو يعزونه إلى ضعف الدورة الدموية، دون فحص مستويات الحديد.

يُلاحظ الطبيب أن انخفاض مستويات الحديد قد يُغفل بسهولة، لأن معظم الأطباء يُقيّمون حالة الحديد بفحص تعداد الدم ونسبة الحديد في المصل، ويُعدّ الفيريتين الشكل المُخزّن للحديد، ومن المهم جدًا قياسه في حال ظهور أي أعراض كالتعب أو الدوار أو الدوخة أو سهولة الإصابة بالكدمات.

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