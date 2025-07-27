قد تبدو غير مهمة.. 7 أعراض أولية لـ سرطان الكلى

كتب – سيد متولي

لا يُحدث سرطان الكلى دائمًا أعراض واضحة، في كثير من الحالات، يتراكم بهدوء بينما يُرسل الجسم إشارات خفية، قد لا تبدو خطيرة في البداية، ألم عشوائي هنا، وقليل من التعب هناك، هذه التحولات الطفيفة غالبًا ما يتم تجاهلها أو ربطها بضغوط الحياة اليومية.

لكن هنا يكمن الجزء الصعب: ما يبدو غير ضار في الظاهر قد يُشير أحيانًا إلى شيء أعمق، خاصةً مع سرطان الكلى، حيث يُساء فهم العديد من الأعراض المبكرة أو ببساطة يتم تجاهلها، تحتاج هذه العلامات إلى مزيد من الاهتمام، ليس لإثارة الخوف، بل لتشجيع الوعي.

إليك 7 أعراض مبكرة لسرطان الكلى قد تبدو غير ضارة للوهلة الأولى، لكنها تحمل في طياتها دلالة كبيرة لا ينبغي إغفالها، بحسب timesofindia.

وجود دم في البول في بعض الأحيان لا يكون مرئيًا

غالبًا ما يُنظر إلى وجود الدم في البول على أنه علامة على وجود عدوى بولية أو حصوات في الكلى، وإذا لم يكن مرئيًا، فلا يُؤخذ في الاعتبار.

في سرطان الكلى، قد يحدث وجود دم في البول ( بيلة دموية مجهرية )، وهو أمر لا يُرى دائمًا بالعين المجردة، قد يظهر فقط أثناء فحص البول الروتيني، أحيانًا، يحدث النزيف بشكل متقطع، فيظهر في يوم ويختفي في اليوم التالي، ما يُسهل تجاهله، ووفقًا للجمعية الأمريكية للسرطان، يُعد هذا من أكثر العلامات المبكرة شيوعًا، ولكنه يُغفل عنه.

ألم مفاجئ في الجانب أو أسفل الظهر يستمر لفترة طويلة

عادةً ما يُعزى ألم الظهر المزعج إلى ساعات العمل الطويلة على المكتب أو النوم بوضعية خاطئة.

قد يُسبب سرطان الكلى ألمًا مستمرًا ومؤلمًا في الخاصرة، أي جانب الظهر، أسفل الأضلاع مباشرةً، لا يُسبب هذا الألم دائمًا دويًا، بل يتسلل ويستمر، على عكس ألم العضلات، لا يزول هذا الألم بالراحة أو بتغيير وضعية الجسم، يمكن أن تضغط أورام الكلى في مراحلها المبكرة على الأنسجة المحيطة، ما يُسبب هذا النوع من الألم.

فقدان الوزن دون سبب معين

قد يبدو فقدان الوزن المفاجئ نعمة، خاصةً إذا حدث دون اتباع حمية غذائية أو ممارسة الرياضة، أما الانخفاض الحاد في الوزن، خاصةً مع انخفاض الشهية، فقد يشير إلى مشكلة أعمق، في سرطان الكلى، يتغير استقلاب الجسم بسبب الالتهابات والعوامل المرتبطة بالسرطان، ما يؤدي إلى فقدان الدهون والعضلات.

حمى منخفضة الدرجة مستمرة دون عدوى

غالبًا ما ترتبط الحمى الخفيفة بنزلة البرد أو الإنفلونزا الموسمية أو حتى التوتر، يمكن أن يُسبب سرطان الكلى، وخاصةً في مراحله المبكرة، حمى خفيفة متكررة، يحدث هذا نتيجةً لرد فعل الجهاز المناعي تجاه نمو الورم، والمشكلة أنه قد لا يصاحبه سعال أو احتقان أو عدوى، بل مجرد حرارة في الجسم وإرهاق وانزعاج غامض.

التعب الذي يبدو أثقل من المعتاد

غالبًا ما يُعزى التعب إلى الإرهاق أو التوتر أو قلة النوم، أما التعب الناتج عن سرطان الكلى، فيختلف شعوره. فهو إرهاق عميق يصيب العظام ولا يتحسن بالراحة، أحد الأسباب المحتملة هو فقر الدم، الذي قد يتطور عندما تُضعف قدرة الكلى على إنتاج الإريثروبويتين، وهو هرمون مسؤول عن إنتاج خلايا الدم الحمراء، بسبب الورم، يؤدي هذا إلى انخفاض توصيل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، ما يُسبب إرهاقًا شديدًا.

كتلة أو تورم في البطن أو الجانب

يُفترض أن أي تورم خفيف في البطن ناتج عن انتفاخ أو غازات، قد تبدو الكتلة الناتجة عن سرطان الكلى وكأنها كتلة صلبة ثابتة على الجانب أو أسفل الظهر، قد لا تسبب ألمًا في البداية، وقد يُظن خطأً أنها زيادة في الوزن أو انتفاخ، في بعض الحالات، لا يُلاحظ هذا التورم إلا عندما يكبر الورم بما يكفي للضغط على الخارج.

التعرق الليلي الذي يبلل الملاءات

عادةً ما يرتبط التعرق الليلي بالتغيرات الهرمونية، خاصةً لدى النساء، أو كأثر جانبي للأدوية، قد يُسبب سرطان الكلى التهابًا جهازيًا، مما قد يُحفز نوبات تعرق مفرط أثناء النوم، هذا التعرق الليلي ليس خفيفًا فحسب، بل قد يكون شديدًا لدرجة تتطلب تغيير الملابس أو ملاءات السرير، إنها طريقة الجسم في محاولة تنظيم اختلال التوازن الداخلي، حتى قبل ظهور أعراض أكثر وضوحًا.

استشر طبيبًا

إذا لاحظت هذه العلامات، تحدث إلى الطبيب على الفور.

اقرأ أيضا:

5 أطعمة شائعة تفسد رشاقتك ليلا.. ابتعد عنها قبل النوم

من مطبخك.. 6 وتوابل بسيطة تذيب الدهون وتحميك من السرطان

تنقي رئتيك.. 6 مشروبات تحارب آثار التلوث على الجسم

لماذا تشعر أن أحدا يراقبك وأنت جالس بمفردك؟ السبب مفاجأة

6 أخطاء في الإفطار تسرق طاقتك من أول ساعة.. احذرها