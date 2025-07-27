ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع والسمين فى الجو الحار؟

الدكتور أحمد صلاح يقول من خلال تصريح لـمصراوي"، عند تناول الكوارع والسمين وهي أطباق غنية بالدهون والكولاجين والسعرات الحرارية في الجو الحار، يمر جسمك بعدة تغيرات فسيولوجية قد تكون غير مريحة أو حتى ضارة في بعض الحالات

1- زيادة الحمل الحراري على الجسم

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، عملية هضم الأطعمة الغنية بالدهون والبروتين (مثل الكوارع والسمين) تتطلب طاقة أكبر من الجسم وتولد حرارة داخلية أعلى، هذا يُعرف بـ"تأثير الحرارة النوعي للأغذية" (Thermic Effect of Food) أو "التوليد الحراري الناتج عن الغذاء"، في الأجواء الحارة، يكون جسمك بالفعل يواجه تحديًا للحفاظ على درجة حرارته الأساسية، وإضافة هذا الحمل الحراري الإضافي من الهضم يجبر الجسم على العمل بجهد أكبر للتبريد، مما يزيد من الشعور بالحر والعرق.

2- تفاقم الشعور بالخمول والتعب

وتابع، الأطعمة الدسمة تستغرق وقتًا أطول للهضم وتمتص كمية كبيرة من الطاقة والدم باتجاه الجهاز الهضمي. في الطقس الحار، عندما يكون جسمك بالفعل تحت ضغط من الحرارة، قد يؤدي تناول هذه الوجبات الثقيلة إلى شعور أقوى بالخمول، الثقل، النعاس، وصعوبة في التركيز، لأن الطاقة تُوجه بعيدًا عن وظائف الجسم الأخرى نحو الهضم.

3- زيادة خطر الجفاف

وأشار إلى أن تناول الوجبة نفسها لا تسبب الجفاف مباشرة، إلا أن زيادة الحرارة الداخلية والتعرق لخفضها تزيد من حاجة الجسم للسوائل، إذا لم تشرب كمية كافية من الماء لتعويض هذا الفقد، فقد تزيد هذه الوجبات من خطر الإصابة بالجفاف أو تفاقم أعراضه مثل الصداع والتعب والدوخة.

4- إجهاد الجهاز الهضمي

الأطعمة الغنية بالدهون يمكن أن تكون صعبة الهضم على بعض الأشخاص، خاصة في الأجواء الحارة حيث يميل الجهاز الهضمي إلى أن يكون "أبطأ" قليلاً في بعض الأحيان. قد يؤدي ذلك إلى عسر الهضم، الانتفاخ، الحموضة، أو الشعور بعدم الارتياح في البطن.

5- زيادة العبء على القلب والأوعية الدموية

وأكد، الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والكوليسترول (خاصة إذا كنت تعاني من مشاكل قلبية أو ارتفاع الكوليسترول) تزيد من العبء على الجهاز الدوري، في الحر الشديد، تتوسع الأوعية الدموية لزيادة تدفق الدم إلى الجلد وتبريد الجسم، مما يضع ضغطًا إضافيًا على القلب، إضافة وجبة دسمة يزيد من هذا الضغط، مما قد يكون محفوفًا بالمخاطر لبعض الأفراد.

بينما الكوارع والسمين أطباق لذيذة ومغذية (باعتدال) في الأجواء الباردة لأنها تمنح الجسم طاقة ودفئًا، فإن تناولها في الجو الحار يجعل جسمك يعمل بجهد مضاعف للتبريد والهضم

وأختتم صلاح حديثه:" يُنصح بتجنب هذه الأطباق الثقيلة في الصيف والتركيز بدلاً من ذلك على الأطعمة الخفيفة، المرطبة، والغنية بالماء، مثل الفواكه والخضروات والسلطات، لضمان راحة وصحة جسمك".

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