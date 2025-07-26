قد تظنها إجهاد.. 5 أعراض شائعة تكشف إصابتك بسرطان العين

كتبت: رودينا ضوه

هل شعرت يومًا بتغير في رؤيتك أو لاحظت بقعة غريبة في عينك؟ قد تبدو هذه الأعراض بسيطة، لكنها أحيانًا تكون إشارات مبكرة لحالة صحية خطيرة مثل سرطان العين، على الرغم من ندرته، فإن سرطان العين قد يصيب أي شخص، وتجاهل أعراضه قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تهدد البصر والحياة.

مشاكل الرؤية

عدم وضوح الرؤية، أو تشوشها، أو فقدان الرؤية المحيطية، أو فقدانها المفاجئ، قد تحدث هذه الأعراض نتيجة ضغط الورم على أجزاء مهمة من العين، مثل الشبكية أو العصب البصري، أو إتلافها، وفقًا لموقع timesofindia.

الومضات

بقع أو خطوط متعرجة تنجرف في مجال رؤيتك أو ومضات من الضوء.

تغيرات في العين

ظهور بقعة داكنة متنامية على القزحية أو الجزء الأبيض من العين، أو تغيرات في حجم أو شكل حدقة العين، أو انتفاخ العين

تهيج العين

تهيج أو احمرار مستمر لا يتحسن، قد يكون علامة على وجود حالة كامنة، مثل جفاف العين، أو الحساسية، أو العدوى، أو حتى دخول جسم غريب إلى العين.

الكتل أو النمو

كتلة متنامية على الجفن أو في مقلة العين

تغيرات في حركة العين: تغيرات في طريقة حركة العين داخل محجرها أو وضع مقلة العين.

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