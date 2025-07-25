دراسة: المشي 7 آلاف خطوة يوميا يحمي من الخرف وأمراض القلب

- د ب أ

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة سيدني في أستراليا أن المشي 7000 خطوة يوميا قد يكون كافيًا لتوفير حماية كبيرة ضد مجموعة من الأمراض.

وبالرغم من أن الهدف الشائع للمشي هو 10,000 خطوة يوميا، إلا أن الكثيرين يجدون صعوبة في تحقيق هذا الرقم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن بحثًا جديدًا قد كشف عن إمكانية تحقيق عدد كبير من المنافع الصحية الهامة، مثل خفض خطر الإصابة بالخرف وأمراض القلب والوفاة المبكرة، وذلك من خلال المشي عدد أقل من الخطوات يوميًا.

ووجد الباحثون أنه حتى المشي لخطوات بسيطة تصل إلى 4000 يومياً يمكن أن يحقق منافع مقارنة بالمستويات المنخفضة للغاية من النشاط، ولكن الخبراء أشاروا إلى أن " المشي 10 آلاف خطوة يومياً مازال أفضل من 7000 خطوة".

وشهدت الدراسة فحص الباحثين لبيانات من عشرات الدراسات من حول العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، خاصة بعشرات الآلاف من البالغين.

وتوصلت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين قاموا بالمشي 7000 خطوة يومياً أصبحت لديهم وقاية من عدد من الأمراض: تتضمن انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 25%، وانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 14% وانخفاض خطورة الإصابة بالخرف بنسبة 38% و انخفاض خطورة الإصابة بالاكتئاب بنسبة 22%.

وعلى الرغم من أن عدد الخطوات التي مشيها الأشخاص لم ترتبط بامكانية إصابة المرء بالسرطان من عدمها، فإن الأشخاص الذين قاموا بالمشي خطوات أكثر قلت عندهم بصورة كبيرة فرص الوفاة بسبب السرطان-حيث انخفضت احتمالات الوفاة بالسرطان بنسبة 37% مقارنة بالأشخاص الذين يقومون بالمشي خطوات أقل.

وكتب واضعو الدراسة في دورية لانسيت للصحة العامة "على الرغم من أن المشي 10 آلاف خطوة يوميا مازال هدفاً قابلاً للتحقق بالنسبة للأشخاص الأكثر نشاطاً، فإن المشي 7000 خطوة مرتبط بتحقيق تحسن مهم صحياً، وربما يكون هدفاً أكثر واقعية وقابل للتحقق بالنسبة للبعض".

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