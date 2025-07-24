"رغم سلامتها".. لماذا يطلب البعض بتر أطرافهم؟

كتبت- أميرة حلمي:

في 2024، وثّق فريق طبي بريطاني حالة رجل يبلغ من العمر 52 عامًا، قدم إلى مستشفى NHS مع رغبة ملحّة في بتر ساقه السليمة. كان قد طوّر منذ الطفولة شعورًا بأن ساقه لا تنتمي إلى جسده، وراح يعيش فترة طويلة وهو يحبسها أو يستخدم العكازات سراً.

وأفصح في التقرير الطبي: "لم يكن يود الإقدام على الانتحار، لكن الاستمرار بشعوره هذا كان يؤذيه نفسياً".

ما هو خلل الهوية الجسدية (Body Integrity Dysphoria)؟

بحسب bub med، التشخيص المعروف رسميًا باسم Body Integrity Dysphoria، يتميز بشعور حاد ومستمر بعدم الانسجام مع الجسم السليم، والرغبة الجدية في أن يصبح الشخص معاقًا جسديًا – كالبتر أو الشلل أو العمى – دون وجود مرض عضوي.

تبدأ الأعراض غالبًا في بداية المراهقة، وتؤدي إلى اضطراب شديد في الحياة اليومية والعلاقات الاجتماعية بسبب الانشغال المستمر بهذه الرغبة السريرية .

أفراد مثل هذا المريض يقضون ساعات في التفكير في كيفية أن يصبحوا معاقين. البعض يحاكي الحالة طوعًا، باستخدام كرسي متحرّك أو عكازات، بينما بعضها يبلغ حد إحداث إصابة مباشرة (محاولة سقوط أمام قطار مثلاً).

في تقرير الحالة البريطانية، تم استبعاد أي تشخيص آخر مثل الفصام أو اضطرابات النمو العقلي، ما يعكس وضوح BID كمرض مستقل في عالم الصحة النفسية .

الرجل الذي وثقته الحالة أعرب بأن الجراحة الاختيارية (البتر الطبي) وفّرت له راحة فورية من الشعور العصابي، وقلت نوبات الكوابيس والقلق، بينما لم يندم على قراره لحظة. وبالرغم من ما يحيط بالجراحة من جدل أخلاقي، فإن حالات مثل هذه لا تجد علاجًا فعليًا فعالًا إلا بعملية البتر، خاصة بعد فشل العلاجات النفسية أو الأدوية.

اقرأ أيضا:

لماذا تشعر أن أحدا يراقبك وأنت جالس بمفردك؟ السبب مفاجأة



طعام شهير يسبب جلطات القلب والدماغ.. احذر تناوله



سرطان القلب.. 9 علامات تحذيرية مبكرة احذر تجاهلها



على طريقة أكرم حسني.. جدة للإيجار بـ 1136 جنيه في الساعة



أغرب 5 علاجات تجميلية في التاريخ.. أبرزها فضلات التماسيح









