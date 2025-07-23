مكملات غذائية أثارت الجدل على "السوشيال ميديا".. مخاطرها تصل للوفاة

كتب – سيد متولي

تسبب العديد من المكملات الغذائية جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو "السوشيال ميديا"، بسبب التحقق من فعاليتها، إضافة إلى مخاطرها المحتملة وآثارها الجانبية.

وبحسب معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، إليك بعض المكملات الغذائية التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ومخاطرها.

مساحيق البروتين

مساحيق البروتين، التي تروج لفكرة نمو العضلات، أثارت الجدل بسبب الأضرار المحتملة الناجمة عن المكونات المخفية، أو الإفراط في تناول السكر، أو الاعتماد عليها بدلا من الأطعمة الكاملة.

وأكد "القيعي": "إذا كان مسحوق البروتين من مصدر موثوق فإن استخدامه سيكون جيدا، حال عدم وجود مشكلات بالكلى".

الكرياتين

الكرياتين المستخدم للاستشفاء العضلي، قد يكون آمنا للبالغين، ولكن ضرره يتمثل في الإفراط خاصة لدى المراهقين.

ويقول دكتور معتز القيعي، إن الكرياتين يسبب مشكلة في الكلى، فممنوع استخدامه، قبل إجراء تحليل وظائف كلى، كما يجب استخدامه بعد التمرين.

ونصح القيعي بتجنب ما يعرف بـ"مرحلة التحميل"، وهي الحصول على جرعة 30 جرام يوميا لمدة أسبوع، بدلا من النسبة الطبيعية 5 جرام.

الفيتامينات المتعددة والمكملات الغذائية الأخرى

تعج مواقع التواصل بالفيتامينات المتعددة والمكملات الغذائية الأخرى، إذ يتم الترويج لها من قبل "المؤثرين أو البلوجر"، كوسيلة لتحسين الصحة، لكنها تثير المخاوف بشأن احتوائها على مكونات ملوثة، إضافة إلى الآثار الجانبية المحتملة.

ونصح "القيعي" بتناول الفيتامينات المتعددة، تحت إشراف طبيب لتجنب المضاعفات المحتملة، مؤكدا أن وقت تناولها بعد الأكل.

وحذر أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، من أن هذه الفيتامينات حال تناولها دون إشراف طبي، قد تسبب التسمم.

حوارق الدهون

وأشار "القيعي" أيضا إلى مكملات حوارق الدهون، مؤكدا أنها قد تسبب تسرع ضربات القلب، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وارتفاع الضغط، مع السكتة القلبية، حال الإفراط بها.

الهرمونات

وحذر أخصائي التغذية العلاجية والرياضية، أيضا مما يعرف بـ"الهرمونات"، والتي يروج لها المدربون في "الجيم"، مؤكدا أنها قد تؤدي إلى سرطان البروستاتا للرجال، وارتفاع الضغط، كما قد تسبب الوفاة.

ونصح القيعي، بأنه لا يوجد حالة ملحة للحصول على المكملات الغذائية والهرمونات وحوارق الدهون لطالما تتناول احتياجاتك اليومية من البروتين والعناصر الغذائية؛ حيث أن استخدامها قد يتسبب في العديد من الأضرار أكثر من المنافع التي تعود على مستخدميها والتي يروج إليها أغلب الشركات والمدربين داخل الجيم.

وأكد القيعي، أن حوارق الدهون والهرمونات تختلف أضرارها من الشباب والبنات؛ حيث أن لكل منهما مشكلات خطيرة، ومن أبرز أضرار الهرمونات للشباب، ما يلي :

1- أضرار بالكبد والكلى.

2- تضخم عضلة القلب وضعفها.

3- ارتفاع ضغط الدم.

4- زيادة نسبة الكوليسترول الضار LDL في الدم.

5- تقلب المزاج والعصبية والدخول في الأمراض النفسية.

6- الإصابة بالاكتئاب.

7- السرطانات وقد تؤدي إلى الوفاة.

8- مشاكل في انتاج الحيوانات المنوية وقد تؤدي إلى العقم.

9- نزيف الأنف.

10- تساقط الشعر وقد تؤدي إلى الصلع.

من أضرار استخدام الهرمونات وحوراق الدهون للفتيات:

1- اختلال الدورة الشهرية .

2- ظهور الشعر بكثافة في أماكن في الوجه والجسم بشكل غير طبيعي.

3- الفشل الكلوي.

4- تراكم الدهون على الكبد.

5- الوفاة.

وأفاد القيعي، بأن هناك أضرار عامة لحوارق الدهون والمكملات الغذائية والهرمونات، ومن ابرز هذه الأضرار ما يلي :

1- زيادة فرص الإصابة بالاكتئاب وأمراض نفسية وعصبية.

2- رفع الضغط، مما يؤدي للإصابة بمرض السكر وتؤدي للإصابة بأمراض القلب ومشاكل في الغدة الدرقية .

3- تسبب الإصابة بالسرطان ومشاكل في الكلى والكبد.

4- الإصابة بمشاكل هضمية في القولون.

5- المعاناة من اضطراب في معدل حرق الدهون وخسارة كتلة عضلية وزيادة الوزن أكثر من المفقود بعد التوقف عن استعمالها.

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