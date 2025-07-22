ما المرض الذي يعاني منه الفنان إسلام إبراهيم؟.. احذر هذه الأعراض

ما المرض الذي يعاني منه الفنان إسلام إبراهيم؟.. اح

كتبت- شيماء مرسي

أعلن الفنان إسلام إبراهيم خلال استضافته ببرنامج "مساء الياسمين" المذاع عبر فضائية قناة الشمس عن إصابته بمرض مناعي يعرف بـ"الأوتو إميون".

وفي هذا الصدد نرصد لكم في هذا التقرير أسباب وأعراض مرض "الأوتو إميون"، وفقا لموقع "clevelandclinic".

ما هو مرض الأوتو إميون؟

هو نوع من اضطرابات المناعة الذاتية يتسبب في هجوم الجهاز المناعي على أعضاء الجسم بدلا من حمايتها.

الأعراض التي واجهت إسلام إبراهيم

الجهاز المناعي يهاجم الكبد، مما يؤدي إلى التعرض لهجمات مفاجئة.

ما هي أمراض المناعة الذاتية؟

هي حالات صحية تحدث عندما يهاجم جهازك المناعي جسمك بدلا من الدفاع عنه.

وعادة ما يكون جهازك المناعي بمثابة نظام أمان داخلي في جسمك، فهو يكتشف تلقائيا المواد غير المرغوبة في جسمك مثل الفيروسات أو البكتيريا أو السموم ويرسل خلايا الدم البيضاء للقضاء عليها قبل أن تلحق الضرر بجسمك أو تسبب لك المرض.

أعراض أمراض المناعة الذاتية

-ضعف العضلات.

-ألم المفاصل.

- داء السكري من النوع الأول.

-ضعف الرؤية.

-شعور بالدفء أو الحرارة.

- احمرار الجلد.

-التورم.

عوامل الخطر

العدوى الفيروسية

الجنس

وجود أقارب مصابين بأمراض المناعة الذاتية.

التعرض للمواد الكيميائية أو العوامل البيئية الأخرى

التدخين واستخدام أنواع أخرى من التبغ

تتضمن بعض العلاجات الشائعة لإدارة أعراض أمراض المناعة الذاتية ما يلي:

مسكنات الألم

الأدوية المضادة للالتهابات

مثبطات المناعة

العلاج الطبيعي

حقن الـ IVIG .

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