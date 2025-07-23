علامة "غريبة" ظهرت على شابة كشفت إصابتها بسرطان العظام- لن تتوقعها

كتبت-شيماء مرسي

في واقعة مأساوية، أصيبت شابة بريطانية تبلغ من العمر 11 عاما بسرطان نادر، بعد أن اكتشف والداها أن "آلام النمو" التي كانت تعاني منها مؤشر على مرض خبيث.

وشخصت إصابة إيزابيل فيلا بورم عظمي غضروفي، وهو نوع من سرطان العظام، بعد أن اشتكت من ألم مزمن في الساق، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

في وقت سابق، اشتبه الأب في أن إيزابيل تعاني إما من آلام النمو وهي حالة شائعة وحميدة تسبب ألم متكرر لدى الأطفال عادة في الساقين، وتزول من تلقاء نفسها أو إصابة رياضية ناجمة عن التمارين الرياضية.

ولكن بعد أن عانت من العرج كشف الطبيب الذي أجرى لها أشعة سينية وفحوصات دقيقة أخرى عن إصابتها بالسرطان.

وتواجه إيزابيل الآن قرارا طبيا صعبا وهو إما بتر ساقها، أو محاولة إنقاذها من خلال طعوم عظمية أو غرسات معدنية.

لقد كان علاجها السابق شاقا ومرهقا للغاية، ولم يترك لها سوى أنبوب تغذية للحصول على الغذاء، إلى جانب تجميد مبايضها كإجراء وقائي لحماية فرصها في الإنجاب مستقبلًا.

ما هو الورم العظمي الغضروفي ؟

هو ورم حميد يتطور خلال مرحلة الطفولة أو المراهقة ويعد نمو غير طبيعي يتشكل على سطح العظم، وغالبا ما يصيب الأطفال.

كما إن هذه الحالة تبدأ في نهايات العظام الطويلة، حيث ينمو عظم جديد خلال الطفولة، يسمى "صفيحة النمو" وهي قرص من أنسجة الغضروف النامية التي تتصلب في النهاية لتتحول إلى عظم.

وفي المراحل المتأخرة، قد يسبب الورم العظمي الغضروفي نموا غير طبيعي للعظام لدى الأطفال، وقد يؤثر هذا على مظهرهم فقط، ولكنه قد يعيق حركتهم أو يسبب لهم انزعاج في بعض الأحيان.

كما أن وجود أورام عظمية غضروفية متعددة يزيد بشكل طفيف من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى حوالي 5%.

سبب الورم العظمي الغضروفي

معظم الحالات عبارة عن ورم عظمي غضروفي واحد غير معروف سببه ولا ينتج عن إصابة، بل هو اضطراب في نمو العظام.

وعند وجود أورام عظمية غضروفية متعددة، عادة ما تكون حالة وراثية ناتجة عن طفرة جينية، ولكن قد يحدث أيضا بشكل عشوائي في حوالي ثلث الحالات لأسباب غير معروفة.

علامات الورم العظمي الغضروفي

كتلة صغيرة صلبة على إحدى العظام

الشعور بالألم

خدر أو وخز في مكان معين إذا كان الورم يضغط على أحد الأعصاب

مشكلات الدورة الدموية في أحد الأطراف إذا كان الورم يعيق أحد الأوعية الدموية.

في الحالات الأكثر شدة، قد تؤثر الأورام العظمية الغضروفية المتعددة على النمو الطبيعي للعظام لدى الأطفال.

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