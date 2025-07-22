لماذا نفرك أعيننا عند الشعور بالتعب؟ احذر هذه العادة

كثيرًا ما تجد نفسك، دون وعي، تفرك عينيك عند الشعور بالإجهاد أو التعب. ورغم أن هذا السلوك يبدو بسيطًا، إلا أنه يحمل أسبابًا بيولوجية متعددة وقد يؤدي إلى مخاطر صحية غير متوقعة إذا تكرر بكثرة.



لماذا نفرك أعيننا عندما نشعر بالإرهاق؟



راحة مؤقتة:

فرك العينين يمنح شعورًا لحظيًا بالراحة، حيث يحفز إفراز الدموع التي ترطب سطح العين، ما يخفف مؤقتًا من الجفاف أو الحكة. لكن المشكلة تكمن في أن هذا الشعور بالراحة لا يدوم، بل قد يُفاقم الحالة مع الوقت، وفقًا لما أشار إليه موقع TimeHackHero.



تحفيز الدموع:

الضغط الخفيف الناتج عن الفرك ينشط الغدد الدمعية، ما يزيد من ترطيب العين ويقلل من التهيج، خصوصًا في فترات العمل الطويل أمام الشاشات.



خداع الدماغ:

فرك العين يحفز إطلاق هرمونات مهدئة، مثل الإندورفين، والتي تقلل من الإحساس بالألم أو الحكة، مما يعطي إحساسًا وهميًا بالراحة.



إعادة تركيز الرؤية:

بعض الأشخاص يشعرون بتحسن في وضوح الرؤية بعد فرك العينين، إذ تساعد هذه الحركة على إعادة ضبط التركيز البصري بشكل مؤقت.



عادة لا إرادية:

مع مرور الوقت، يتحول فرك العين إلى سلوك تلقائي، يحدث دون وعي، خصوصًا في لحظات التوتر أو الإرهاق.



تهدئة مؤقتة للعقل:

يحرض الفرك إفراز الدوبامين، الذي يساعد على تهدئة النفس لفترة قصيرة، لكن دون معالجة الأسباب الحقيقية للإجهاد أو التوتر البصري.





مخاطر فرك العين المتكرر



ورغم ما يوفره من راحة مؤقتة، إلا أن فرك العينين بشكل متكرر قد يحمل أضرارًا جدية على المدى البعيد:

• خدوش في القرنية:

القرنية سطح حساس للغاية، وقد يؤدي الضغط المفرط إلى خدوش تسبب تشوشًا في الرؤية.

• العدوى:

نقل البكتيريا أو الفيروسات من اليدين إلى العينين يرفع خطر الإصابة بالتهابات العين.

• نزيف داخلي:

الضغط الشديد قد يؤدي إلى تمزق الأوعية الدموية الدقيقة داخل العين، مسببًا بقعًا دموية أو نزيفًا داخليًا.

• التجاعيد المبكرة:

الحركة المتكررة لفرك العين تُسرّع من ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة حولها.

• الصداع النصفي العيني:

في بعض الحالات، يُسهم هذا السلوك في تحفيز نوع خاص من الصداع يُعرف بـ”الصداع النصفي العيني”.

• جفاف العين:

الفرك المستمر قد يُفاقم أعراض متلازمة جفاف العين، مثل الحكة والاحمرار.

• تغيرات بصرية:

بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي الضغط المزمن إلى تغيّرات في شكل مقلة العين، ما يؤثر سلبًا على جودة الرؤية.



كيف تتجنب فرك عينيك؟



للمحافظة على صحة عينيك وتفادي هذا السلوك اللاإرادي، إليك بعض النصائح العملية:

• قلل من التعرض المستمر لشاشات الهاتف والكمبيوتر.

• احرص على وجود إضاءة مناسبة أثناء العمل أو القراءة.

• اتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالعناصر المفيدة للعين.

• قلل من استهلاك الكافيين.

• اشرب كميات كافية من الماء يوميًا.

• احصل على قسط كاف من النوم.

• استخدم قطرات ترطيب العين عند الحاجة.

• اغسل يديك بانتظام لتقليل انتقال العدوى.

• ارتدِ نظارات شمسية لحماية العين من الأشعة فوق البنفسجية.

• استخدم كمادات باردة أو منشفة دافئة لتهدئة العينين بدلًا من فركهما.





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