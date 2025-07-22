لا تتوقع.. هذا ما يحدث للقلب عند تناول الشاي

كتب – سيد متولي

يفضل الملايين حول العالم تناول الشاي كمشروب سحري خاصة بعد تناول الوجبات، اعتقادا منهم أنه يسهل عملية الهضم، لكن هل تعرف تأثيره على قلبك؟.

فوائد الشاي لـ القلب

وبحسب موقع everydayhealth، يمكن للشاي الأسود تحسين وظيفة الأوعية الدموية وتدفق الدم، بسبب البوليفينول والفلافونويد، وهي مضادات الأكسدة الموجودة في النباتات مثل الشاي، والتي قد تساعد في منع تلف الخلايا وتقليل الالتهاب وتحسين مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية.

ولتحقيق الفوائد، يجب تناول الشاي باعتدال، مع مراعاة التقليل من السكر تماما، لتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية وخفض ضغط الدم المرتفع.

أضرار الشاي لـ القلب

الإفراط في تناول الشاي، يسبب مشكلات عديدة تتعلق باضطرابات المعدة، وتقليل امتصاص الحديد من الأطعمة، كما أنه قد يسبب ارتفاع معدل ضربات القلب، والشعور بالخفقان، إضافة إلى مشكلات في الأوعية الدموية.

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