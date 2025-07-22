5 أضرار تحدث لجسمك عند تناول “المانجو” يوميًا.. انتبه

بينما تُعد المانجو فاكهة لذيذة ومغذية ومليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، فإن تناولها بكميات كبيرة جدًا أو يوميًا قد يؤدي إلى بعض الآثار السلبية على الجسم، خاصةً لدى بعض الأشخاص، وفقًا لما أشار إليه أحمد صلاح.

1. ارتفاع مستويات السكر في الدم

أوضح صلاح في تصريحاته لـ”مصراوي” أن المانجو غنية بالسكريات الطبيعية، خاصة الفركتوز. وتناولها يوميًا بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم، وهو أمر مقلق بشكل خاص لمرضى السكري أو الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة به (كمقاومة الإنسولين). حتى لدى الأشخاص الأصحاء، قد يُساهم الاستهلاك المفرط للسكريات في زيادة خطر الإصابة بالسكري مع مرور الوقت.

2. زيادة الوزن

أضاف صلاح أن المانجو تحتوي على نسبة عالية من السكريات والسعرات الحرارية، وتناولها بكميات كبيرة يوميًا دون تعديل باقي النظام الغذائي أو زيادة النشاط البدني قد يؤدي إلى زيادة في الوزن. فالسعرات الحرارية الزائدة، حتى إن كانت من فواكه طبيعية، تُخزن في الجسم على هيئة دهون.

3. مشاكل في الجهاز الهضمي (خاصة الإسهال)

أكد صلاح أن المانجو غنية بالألياف الغذائية، والتي تُعد مفيدة للهضم عند تناولها باعتدال. لكن الإفراط في تناول الألياف فجأة أو بكميات كبيرة جدًا قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ، الغازات، التقلصات، والإسهال. كما تحتوي المانجو على بعض الكربوهيدرات التي يصعب على بعض الأشخاص هضمها بالكامل (FODMAPs)، مما قد يفاقم أعراض متلازمة القولون العصبي.

4. الحساسية وردود الفعل الجلدية

وأشار صلاح إلى أن بعض الأشخاص قد يكون لديهم حساسية تجاه المانجو، وتتراوح ردود الفعل بين أعراض خفيفة مثل الطفح الجلدي حول الفم أو الحكة في الشفتين والفم والحلق، إلى ردود فعل أكثر شدة. وتحتوي قشور المانجو على مادة تُسمى “يوروشيول” (Urushiol)، وهي نفس المادة الموجودة في نبات اللبلاب السام، والتي قد تُسبب التهاب الجلد التماسي لدى الأشخاص الحساسين. حتى لبّ المانجو قد يحتوي على كميات صغيرة منها.

5. زيادة مستويات البوتاسيوم في بعض الحالات

تحتوي المانجو على كمية لا بأس بها من البوتاسيوم، وهو عنصر ضروري لصحة القلب ووظائف العضلات. إلا أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى ولديهم قيود على تناول البوتاسيوم يجب أن يكونوا حذرين للغاية، لأن الكلى غير القادرة على إزالة البوتاسيوم الزائد بكفاءة قد تؤدي إلى ارتفاع مستوياته في الدم (فرط بوتاسيوم الدم)، مما يُشكّل خطرًا على صحة القلب.

اختتم صلاح حديثه بالتأكيد على أهمية الاعتدال في تناول المانجو وعدم الإفراط فيها، قائلًا:

“إذا كان لديك أي حالات صحية معينة مثل السكري أو أمراض الكلى أو حساسية، استشر طبيبك أو أخصائي التغذية لتحديد الكمية المناسبة لك.”

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