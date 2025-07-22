كتب – سيد متولي

التحكم في ارتفاع الكوليسترول في الدم أمر بالغ الأهمية للحفاظ على صحة قلبك، وما تتناوله يُحدث فرقًا كبيرًا، ويوصي خبراء التغذية بالعديد من الأطعمة للمساعدة في خفض الكوليسترول، لكن بذور الشيا تعد من أفضلها.

وحسب موقع هيلث، فإن هذه البذور الصغيرة غنية بالعناصر الغذائية التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار، والذي قد يسبب مشاكل في القلب.

تحتوي بذور الشيا على الألياف والدهون الصحية التي تعمل معًا للحفاظ على صفاء الأوعية الدموية وقوة القلب، لذا يجب إضافتها إلى وجباتك بانتظام طريقة سهلة وطبيعية لتحسين صحة قلبك وخفض الكوليسترول.

فوائد بذور الشيا لخفض الكوليسترول المرتفع

بذور الشيا غنية بالألياف القابلة للذوبان، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، ومضادات الأكسدة، وهي عناصر غذائية أساسية للحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول.

محتوى غني بالألياف القابلة للذوبان: بذور الشيا غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تُشكل مادة هلامية في الأمعاء، ترتبط هذه الألياف بجزيئات الكوليسترول وتساعد على إخراجها من الجسم عبر الفضلات، يمكن لهذه العملية أن تُخفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) بشكل ملحوظ، مما يُساعد في الحفاظ على صحة الشرايين وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية: بذور الشيا من أفضل المصادر النباتية لحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو نوع من دهون أوميجا 3، التي تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم، وخفض مستويات الدهون الثلاثية، وقد ترفع أيضًا مستوى الكوليسترول الجيد (HDL)، الذي يحمي القلب، وعلى عكس بعض الدهون الأخرى، تُحسّن أحماض أوميجا 3 الكوليسترول دون إضافة دهون مشبعة ضارة إلى نظامك الغذائي.

غنية بمضادات الأكسدة: تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا على حماية الدهون الموجودة فيها من التلف، كما أنها تحمي خلايا الجسم من التلف، يمكن أن يُسهم الإجهاد التأكسدي في التهاب الشرايين وتصلبها، تدعم مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا، مثل الكيرسيتين وحمض الكلوروجينيك، صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، وتُقلل من عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب.

منخفضة السعرات الحرارية، غنية بالعناصر الغذائية: بذور الشيا غنية بالعناصر الغذائية، وسهلة الإضافة إلى الوجبات دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية، تحتوي على البروتين والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد، وكلها تدعم صحة الأوعية الدموية، ووظائف العضلات (بما في ذلك القلب)، والصحة العامة.

تدعم ضبط سكر الدم: على الرغم من أن الألياف الموجودة في بذور الشيا لا ترتبط مباشرةً بالكوليسترول، إلا أنها تساعد أيضًا على إبطاء هضم الكربوهيدرات، ما يمنع ارتفاع سكر الدم، يرتبط استقرار مستويات سكر الدم بانخفاض الدهون الثلاثية وتحسين صحة القلب.

طرق سهلة لإضافة بذور الشيا إلى نظامك الغذائي

إضافة ملعقة كبيرة أو ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا يوميًا يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في مستوى الكوليسترول لديك.

رش بذور الشيا على وجبة الشوفان أو الزبادي الصباحية.

قم بخلط بذور الشيا في العصائر للحصول على دفعة من الألياف والأوميجا 3.

أضف بذور الشيا إلى المخبوزات.

أضف بذور الشيا إلى السلطات أو أطباق الخضار للحصول على تغذية إضافية.

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