ماذا تفعل عند ارتفاع الضغط بشكل مفاجئ؟.. إرشادات سريعة عليك اتباعها

كتبت- نرمين ضيف الله:

ارتفاع ضغط الدم المفاجئ من الحالات الصحية التي تُثير القلق فور حدوثها، خاصة إذا رافقته أعراض واضحة مثل الصداع الشديد أو ضيق التنفس أو الدوخة.



وفي كثير من الأحيان، لا يكون أمام الشخص وقتٌ كافٍ لزيارة الطبيب فورًا، مما يجعله بحاجة إلى معرفة خطوات سريعة وآمنة يمكن القيام بها في المنزل لخفض الضغط مؤقتًا حتى الحصول على استشارة طبية.



إليك ما يجب فعله عند ارتفاع الضغط بشكل مفاجئ، وفقًا لموقعي “MedNewspedia” و”VerywellHealth”:



أعراض ارتفاع الضغط المفاجئ



قد يأتي ارتفاع الضغط فجأة بأعراض مثل:

• صداع حاد

• دوار أو ضبابية في الرؤية

• ألم في الصدر، ضيق في التنفس، أو خفقان

• غثيان أو قيء

• تنميل في الوجه أو الأطراف

• اضطراب في الكلام أو تغيُّر في الوعي



الإجراءات الفورية عند ارتفاع الضغط بدون أعراض شديدة



إذا كان القياس أعلى من 180/120 مم زئبق، ولكن دون ظهور أعراض خطيرة:

• أعد القياس بعد 5 دقائق، وتأكد من أخذ القراءة بطريقة صحيحة.

• تنفّس بعمق وببطء لمدة 5–10 دقائق، فالتنفس البطيء يساعد على توسيع الأوعية الدموية.

• اجلس في وضع مريح، أو استلقِ مع رفع الرأس قليلًا إذا شعرت بدوار.

• اشرب كوبًا من الماء ببطء، فالجفاف قد يرفع الضغط مؤقتًا.

وسائل طبيعية سريعة لخفض الضغط

• حمام أو دش فاتر يساعد على إرخاء العضلات وتوسيع الأوعية.

• شاي الأعشاب مثل الكركديه أو البابونج، بخلاف القهوة، لما له من تأثير مهدئ وموسّع للأوعية.

• تناول قطعة شوكولاتة داكنة، إذ تُحرر الإندورفين وقد تُساهم في توسيع الأوعية.

• تناول أطعمة غنية بالبوتاسيوم مثل الموز، للمساعدة في موازنة الصوديوم والتحكم بالضغط.



متى تطلب مساعدة طبية فورية؟



اطلب الطوارئ إذا:

• كان القياس 180/120 مم زئبق مع أعراض مثل ألم في الصدر، ضبابية في الرؤية، خفقان، أو خدر.

• لم تنخفض القراءة بعد 5 دقائق من الراحة والتنفس العميق، حتى بدون أعراض.

• كنت تعاني من حالات طبية خطرة مثل أمراض الكلى، السكري، أو أمراض القلب – يجب استشارة الطبيب فورًا.



5 خطوات وقائية



1. متابعة الضغط بانتظام وتعلُّم القياس الصحيح في المنزل.

2. تناول الأدوية حسب وصفة الطبيب وعدم التوقف عنها فجأة.

3. تقليل الصوديوم عبر اتباع نظام DASH الغذائي أو تقليل تناول الملح.

4. ممارسة النشاط البدني المعتدل بانتظام (مثل المشي، اليوغا، التمارين الخفيفة).

5. تقليل التوتر عبر تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق والتأمل، والابتعاد عن الكافيين والتدخين، لما لهما من تأثير مؤقت في رفع الضغط.



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