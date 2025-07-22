مفاجأة.. هذا ما يحدث لجسمك عند تناول البرقوق

البرقوق من الفواكه المحببة لدى الكثير من الأشخاص، نظرا لمذاقه المميز واحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، ولكن، ماذا يحدث لجسمك عند تناوله؟

صحة القلب

البرقوق غني بـمضادات الأكسدة مثل المركبات الفينولية وفيتامين ج، والتي تُقاوم الإجهاد التأكسدي وتقلل الالتهابات، ما يحمي صحة قلبك، وفقا لموقع "health".

مصدر قوي للفيتامينات

يحتوي أيضا على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، مثل فيتامينات أ، ج، ك، ومجموعة فيتامينات ب المركبة، بالإضافة إلى البوتاسيوم، المغنيسيوم، والكالسيوم، وكلها ضرورية لتعزيز صحتك العامة.

تسهيل عملية الهضم

بفضل غناه بـالألياف الغذائية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، يُسهم استهلاكه في تنظيم حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، ما يجعله حليفا قويا لجهازك الهضمي.

صحة العظام

يوفر البرقوق مزيجا فريدا من الكالسيوم، البوتاسيوم، المغنيسيوم، وفيتامين ك، ما يساعد على دعم كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بمشكلات مثل هشاشة العظام.

إنقاص الوزن

يتميز بكونه منخفض السعرات الحرارية ونسبة عالية من الماء والألياف، هذا المزيج يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول ويُبطئ الهضم، ما يجعله إضافة ممتاوة لخسارة الوزن.

اقرأ أيضا:

تُسبب تجمع الدم في عروقه.. كل ما تريد معرفته عن المشكلة الصحية لـ ترامب

اعرفها جيدا.. 6 علامات وأعراض شائعة لـ سرطان العين

حسام موافي يحذر من علامتين تكشفان ورم البنكرياس- احذرهما

الغيبوبة الطويلة.. طبيب يكشف 6 أعراض خطيرة تنذر بمصير "الأمير النائم"

تحذير من خطأ شائع قبل طهي الكبدة.. ينقل بكتيريا قاتلة