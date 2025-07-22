تخلص من الأرق.. 4 تمارين تعزز جودة النوم

أشارت دراسة صينية حديثة إلى أن ممارسة تمارين رياضية مُحددة خلال النهار يمكن أن يُسهم بشكل كبير في تهيئة الجسم والعقل لنوم عميق ومريح ليلًا.

كشفت الدراسة مُراجعة لـ 22 تجربة سريرية، شملت أكثر من 1300 مُشارك، عن فعالية 7 أنواع مُختلفة من التمارين الرياضية في تحسين جودة النوم.

وأظهرت النتائج، التي نُشرت في دورية "بي إم جي إيفيدنس-بيزد ميديسن"، أن بعض التمارين، مثل اليوجا، زادت من إجمالي وقت النوم بساعتين وقلّصت وقت الاستغراق في النوم إلى ساعة واحدة، وفقا لصحيفة "إندبندنت".

التمارين الهوائية

التمارين الهوائية، التي ترفع مُعدل ضربات القلب والتنفس مثل الركض أو ركوب الدراجة، فعالة جدًا في تسهيل النوم، كما تسهم في خفض ضغط الدم وتقليل مستويات التوتر، ما يجعلها مثالية للتغلب على القلق الذي قد يمنعك من النوم.

تمارين القوة

لا تقتصر فوائد التمارين الرياضية على التمارين الهوائية فقط، فتمارين القوة مثل رفع الأثقال في الصالة الرياضية أو استخدام الأربطة المطاطية في المنزل.

اليوجا

من التمارين الفعالة بشكل خاص لتحسين النوم، لذا، يُوصي الخبراء بتخصيص وقت للتمدد وممارسة التنفس العميق قبل النوم.

تُعزز اليوجا الوعي الذهني، تقلل التوتر، وتساعد الجسم على الاسترخاء، وخاصةً عند دمجها مع تقنيات التنفس العميق التي تُساهم في تهدئة الجهاز العصبي وتحسين جودة النوم.

المشي

المشي في الهواء الطلق من التمارين المُناسبة لجميع مستويات اللياقة البدنية، حيث يسهم في خفض مستويات التوتر والقلق، وتحسين الحالة المزاجية، ما ينعكس إيجابًا على جودة النوم ومستويات الطاقة لديك.

كيف تؤثر التمارين على الدماغ والهرمونات؟

أوضح الدكتور جرين ألدر، المدير المساعد لأبحاث النوم في جامعة نورثمبريا، أن التمارين الرياضية تُؤثر بشكل مباشر على الدماغ والهرمونات والمزاج، حيث تعمل على زيادة نوم الموجات البطيئة، وهي المرحلة التصالحية من النوم، ما يعني نومًا أفضل ولمدة أطول.

بالإضافة إلى، التأثير على الهرمونات مثل الميلاتونين، وهو هرمون ينظم دورة النوم والاستيقاظ، وكذلك الكورتيزول، وهو هرمون التوتر.

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