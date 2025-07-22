الفاكهة من الأطعمة الأساسية في أي نظام غذائي صحي، بفضل ما تحتويه من ألياف وفيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة، هي لا تُسهم فقط في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، بل وتساعد أيضا على الحفاظ على وزن صحي.

في هذا الصدد، أوضحت أخصائية التغذية ديبالاكشمي من مركز شري بالاجي الطبي في تشيناي، قائمة بأفضل وأسوأ الفواكه لصحة الأمعاء، وفقا لموقع "Indian Express".

فواكه صديقة للجهاز الهضمي:

البابايا لمعالجة الإمساك

البابايا الناضجة خيارًا ممتازًا في الصباح، تحتوي على إنزيم "الباباين" الذي يساعد على تكسير البروتينات ودعم حركة الأمعاء، كما أن محتواها العالي من الماء والألياف يُحفز الجهاز الهضمي بشكل فعال عند تناولها على معدة فارغة.

الموز لتخفيف الحموضة

يُنصح بتناول الموز الأحمر أو الأصفر الصغير، فهما منخفضي الحموضة وغنيان بالبكتين، وهي ألياف تساعد على تهدئة المعدة، لكن من الضروري تناوله ناضجًا تمامًا، حيث يحتوي الموز غير الناضج على نشا مقاوم يسبب الانتفاخ أو بطء الهضم.

الأناناس ضد الانتفاخ

عند الشعور بالانتفاخ بعد وجبة دسمة، يُفيد تناول الأناناس، يحتوي على إنزيم "البروميلين" الذي يساعد على هضم البروتين ويُخفف من الغازات.

الجوافة كمصدر للبروتين

الجوافة من الفواكه الغنية بالبروتين، حيث توفر حوالي 2.6 إلى 3 جرامات لكل 100 جرام، بالإضافة إلى الألياف وفيتامين C، ما يُعزز صحة الأمعاء والمناعة.

الفاكهة التي يجب تجنبها:

الليمون الحلو

رغم شيوع استخدامه لعسر الهضم والإمساك، إلا أن الليمون الحلو ليس خيارًا مثاليًا، فهو يفتقر إلى الإنزيمات الهاضمة الفعالة، وتسبب طبيعته الحمضية الانتفاخ عند تناوله بعد الوجبات أو بكميات كبيرة.

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