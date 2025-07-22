منها المكسرات.. أطعمة يجب تجنبها عند تناول بذور الشيا

تشتهر بذور الشيا بكونها "غذاء خارقا" بفضل محتواها الغني بالألياف، وأحماض أوميجا-3 الدهنية، والبروتين، ومضادات الأكسدة التي تدعم صحة القلب والجهاز الهضمي وتزيد الطاقة، لكن لضمان أقصى استفادة منها وتجنب أي اضطرابات هضمية كالانتفاخ، من الضروري معرفة الأطعمة التي يجب تجنب خلطها معها، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

الأطعمة الغنية بحمض الفيتيك

يُمكن أن يُعيق حمض الفيتيك، الموجود في الفاصوليا، والعدس، والمكسرات، وبعض الحبوب، امتصاص الجسم للمعادن الأساسية مثل الكالسيوم، والحديد، والزنك.

بما أن بذور الشيا تحتوي أيضًا على حمض الفيتيك، فإن تناولها مع هذه الأطعمة يُقلل من الاستفادة القصوى من المعادن.

عصائر الفاكهة المُعبأة

هذه العصائر تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف والمواد الحافظة، هذا يمكن أن يسبب ارتفاعًا حادًا في سكر الدم ويُقلل من الفوائد الصحية لبذور الشيا.

منتجات الألبان الثقيلة

تُبطئ منتجات الألبان كاملة الدسم مثل الكريمة عملية الهضم، عند دمجها مع بذور الشيا، يمكن أن تُسبب شعورًا بالثقل أو الانتفاخ وتُعيق امتصاص العناصر الغذائية.

لذا، يُنصح باختيار خيارات الألبان الخفيفة أو الحليب النباتي لتعزيز الهضم وامتصاص العناصر الغذائية.

الحمضيات

مثل البرتقال والجريب فروت شديدة الحموضة، دمجها مع الألياف الغنية في بذور الشيا يسبب انتفاخًا أو ارتجاعًا حمضيًا لبعض الأشخاص.

لذلك، يُفضل تناول بذور الشيا مع فواكه أقل حمضية مثل الموز أو التفاح، أو حتى المانجو الغنية بالألياف وفيتامين A.

الكافيين

عند تناول بذور الشيا مع القهوة أو الشاي، تُصاب بمشكلات في المعدة ويُقلل ذلك من الاستفادة الكاملة من فوائد بذور الشيا.

الأطعمة الحارة

بذور الشيا تنتفخ في المعدة، وتناولها مع الوجبات الحارة يُفاقم من حرقة المعدة أو ارتجاع المريء، ويزيد من الشعور بالانتفاخ أو الحموضة نتيجة لتمدد البذور وتحفيز المكونات الحارة لإنتاج الحمض.

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