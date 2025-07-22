5 أطعمة مُذهلة تعزز صحة الأمعاء- تناولها

الحفاظ على صحة الأمعاء أمرا ضروريا، للحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.

في هذا السياق، إليك مجموعة من الأطعمة التي تعزز صحة جهازك الهضمي، وفقا لموقع "Times of India".

العدس

خيارًا اقتصاديًا ومغذيًا للغاية، فهو غني بـ الألياف والبريبايوتيك، ما يجعله مثاليًا لدعم سلاسة الهضم والحفاظ على استقرار مستوى السكر في الدم، كما يُغذي العدس الميكروبات النافعة في الأمعاء.

الزبادي

بسبب احتوائه على نسبة عالية من البروبيوتيك، ما يجعله فعالًا في دعم الهضم، بالإضافة إلى ذلك، يُسهم في تحسين الحالة المزاجية وصحة البشرة.

بذور الشيا

غنية بـ الألياف وأحماض أوميجا-3 والبريبايوتيك، لذا يعمل استهلاكها على تهدئة بطانة الأمعاء، وبالتالي تحسين صحة الجهاز الهضمي.

الموز الأخضر

يحتوي على النشا المقاوم، وهو نوع من البريبايوتيك يُغذي بكتيريا الأمعاء المفيدة دون التسبب في ارتفاع مستوى السكر في الدم، ما يجعله خيارًا صحيًا ومفيدًا.

بذور الكتان

بذور الكتان المطحونة رائعة لتعزيز حركة الجهاز الهضمي، فهي تحتوي على الألياف والليغنان، ما يُحسن حركة الأمعاء ويزيد من التنوع الميكروبي.

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