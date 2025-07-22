مكملات وأعشاب تخلصك من الاكتئاب- تعرف عليها

أظهرت دراسة علمية حديثة أن بعض المكملات الغذائية والعلاجات العشبية تساعد على تخفيف من أعراض الاكتئاب.

حللت الدراسة، التي نشرت في مجلة "Frontiers in Pharmacology"، بيانات من 209 تجارب سريرية، وحددت 64 منتجًا متاحًا بدون وصفة طبية يمكن أن تساعد في علاج أعراض الاكتئاب.

ركز العلماء في دراستهم على عدة مواد أظهرت نتائج مبشرة، مثل: أوميجا-3، الزعفران، مكملات البروبيوتيك، فيتامين د، وفقا لموقع "لينتا.رو".

مكملات ونباتات أخرى

بالإضافة إلى ما سبق، أظهرت بعض المكملات الغذائية والنباتات الطبية الأخرى نتائج فعالة في مكافحة أعراض الاكتئاب، مثل حمض الفوليك، نبات الخزامى، نبات بلسم الليمون، الزنك، التريبتوفان،

نبات الروديولا

كانت النتائج الأولية لهذه المواد مشجعة، ولم تُسجل آثار جانبية خطيرة مرتبطة باستخدامها.

نصيحة مهمة قبل الاستخدام

يؤكد الباحثون على أهمية استشارة الطبيب أو المختص قبل البدء في تناول أي من هذه المنتجات، المكملات التي تبدو بسيطة قد تتداخل مع مفعول بعض الأدوية، ما يعرض صحتك للخطر.

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