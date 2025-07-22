4 أطعمة تضعف شبكية العين.. ابتعد عنها فورا

أوضح الدكتور أليكسي كازبان، أخصائي طب العيون الروسي، أن الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع تزيد من الالتهابات وتسرع التغيرات المرتبطة بالعمر في شبكية العين.

وتابع أن الخبز الأبيض، الحلويات، الوجبات السريعة، ورقائق البطاطس، الغنية بالدهون المتحولة والمؤشر الجلايسيمي المرتفع، هي الأكثر ضررا، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

للحفاظ على حدة البصر، ينصح الدكتور كازبان بالآتي:

الإقلاع عن التدخين.

حماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية.

اتباع نظام غذائي متوازن.

إجراء فحوصات دورية للعين بعد سن 45 عامًا.

اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على أطعمة صحية مثل الجزر، اليقطين، المكسرات، الخضروات الخضراء الداكنة، والأسماك الدهنية في نظامك الغذائي.

أسباب تدهور الرؤية المسائية

من جانبها، تشير طبيبة العيون نورلانا أسكيروفا إلى أن تدهور الرؤية في نهاية اليوم، وضعف الرؤية في الظلام وعند الغسق، قد يكون علامة على عدة حالات، منها:

تغيرات تنكسية في شبكية العين.

أمراض التهابية في الأغشية الوعائية والشبكية.

ضمور العصب البصري أو الجلوكوما (الزرق).

كما أضافت أن أحد الأسباب الشائعة لتدهور الرؤية مساءً هو الإفراط في إجهاد العينين، خاصة بسبب الأعمال التي تتطلب استخدام الكمبيوتر، مشاهدة التلفاز، أو الخياطة، ما يسبب توترا عضليا مفرطا ويؤدي إلى ضعف الرؤية.

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