ما المدة التي يستغرقها السكر ليزول من الجسم بعد تناوله؟

الجلوكوز، أو السكر، مصدر الطاقة الأساسي لجسم الإنسان، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناوله يمكن أن تكون له عواقب صحية سلبية.

كيف يدخل السكر مجرى الدم؟

بمجرد تناول الطعام، يبدأ السكر في الدخول إلى مجرى الدم في غضون دقائق، تتوقف سرعة امتصاص السكر على نوع السكر ومصدره:

السكريات البسيطة الموجودة في الحلوى والمشروبات الغازية، تُهضم بسرعة، ما يسبب ارتفاعا حادا في سكر الدم خلال 15 إلى 30 دقيقة.

الكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الحبوب الكاملة ومنتجات الألبان، تُهضم ببطء أكبر لاحتوائها على الألياف والبروتين، ما يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في مستويات سكر الدم، وفقا لموقع "verywell Health".

ماذا يحدث بعد تناول السكر؟

بالنسبة للأشخاص الأصحاء، تسير العملية كالتالي:

ترتفع مستويات سكر الدم خلال دقائق من تناول الطعام، وتصل إلى ذروتها بعد حوالي 60 دقيقة.

يبدأ الجسم في خفض مستويات السكر، وعادةً ما تعود إلى طبيعتها خلال ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد الوجبة.

تستغرق هذه العملية وقتًا أطول إذا كانت الوجبة كبيرة وغنية بالكربوهيدرات المكررة أو السكريات المضافة.

مقاومة الإنسولين وتأثيرها

إذا كان الشخص يعاني من مقاومة الإنسولين، أو في مرحلة ما قبل السكري، أو مصابًا بالسكري، فقد لا يتمكن الجسم من معالجة السكر بكفاءة، هذا يؤدي إلى ارتفاع مستمر في مستويات سكر الدم قد يستمر لساعات أطول.

يختفي السكر الذي تم تناوله من الجسم في غضون ساعتين إلى ثلاث ساعات لمعظم الأفراد، للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم، يُنصح بتناول وجبات متوازنة وممارسة النشاط البدني بانتظام.

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