تحتوي على مركب سام.. مجدي نزيه يحذر من بذور 4 فواكه

كتبت- شيماء مرسي

كشف الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية العلاجية، خلال استضافته في برنامج "كلام الناس" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر" من وجود سم قاتل قد يتواجد في فواكه شائعة مثل العنب، التفاح، الليمون، والمشمش.

وأضاف نزيه: "تحتوي بذور العنب والتفاح والليمون والمشمش على مركبات السيانيد السامة".

وتابع استشاري التغذية العلاجية: "يعد طحن بذور المشمش للحصول على فيتامين B17 المضاد للسرطان اعتقادا خاطئ وخطير جدا".

وأكد نزيه أن التين الشوكي لا يسبب الإمساك، لكن المشكلة تكمن في تناول البذور وحدها، فهي التي قد تؤدي إلى الإمساك.

وقال: "التين الشوكي مفيد، ولكن من الأفضل عدم الإفراط في تناوله".

د. مجدي نزيه يفجر مفاجأة: بذر العنب والتفاح والمشمش سام جدا



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برنامج #كلام_الناس يعرض من الخميس – الأحد الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة على #MBCMASR



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