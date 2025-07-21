خطر خفي يهدد حياتك.. حسام موافي يحذر من ظهور هذه الأعراض

كتبت- شيماء مرسي

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني خلال برنامجه ربي زدني علما المذاع عبر فضائية صدى البلد أن هبوط الجانب الأيمن من القلب شائع بين مرضى السكري.

وأوضح موافي أن مريض السكري يمكنه اكتشاف إصابته بهبوط الجانب الأيمن من القلب من خلال ظهور بعض الأعراض.

وأضاف حسام أن تورم اليدين والقدمين من أبرز أعراض هبوط الجانب الأيمن من القلب لدى مرضى السكري.

وأوضح أن نقص بروتينات الدم الناتج عن ضعف وظائف الكلى أو الكبد قد يؤدي أيضا إلى انتفاخ الأطراف.

وتابع أستاذ طب الحالات الحرجة أنه يمكن تشخيص هبوط الجهة اليمنى من القلب عند مرضى السكري من خلال سماعة الطبيب عن طريق فحص أوردة الرقبة وأشعة الإيكو.

ولفت موافي أن هناك أسباب أخرى لتورم القدمين واليدين لدى مرضى السكري.

أعراض ارتفاع مستويات السكر في الدم

العطش الشديد، وفقا لموقع "mayoclinic".

التبول المتكرر

الجوع الشديد

فقدان الوزن غير المبرر

التعب والإرهاق المستمر

تشوش الرؤية

بطء التئام الجروح

الالتهابات المتكررة

التنميل أو الوخز في اليدين والقدمين

جفاف الجلد والحكة

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