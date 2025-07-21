عانت من أعراض مزعجة.. سيدة تكتشف إصابتها بورم خطير في القولون

كتبت- أسماء مرسي:

ظنت "تريسي روبرت" لسنوات أن معاناتها من انتفاخ البطن كانت بسبب متلازمة القولون العصبي.

تفاقم الأعراض

عندما بلغت تريسي الأربعين من عمرها، بدأت تعاني من تفاقم في الأعراض التي شملت انتفاخا مستمرا، إمساكا، ونزيفا شرجيا.

رغم تمتعها بصحة ممتازة، واتباعها نظامًا غذائيا نباتيا، وعدم وجود تاريخ عائلي للإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى نتائج فحوصات الدم الطبيعية، واجهت تريسي صعوبة بالغة في الحصول على تشخيص دقيق، وزارت العديد من المتخصصين، ولكن دون جدوى، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تشخيص صادم

بعد خضوعها لعدة فحوصات، كشف تنظير القولون أنها مصابة بسرطان القولون والمستقيم في المرحلة 2B إلى 3A، ونتيجة لذلك، تلقت روبرت علاجا كيميائيا إشعاعيا مكثفا قبل الخضوع للجراحة.

نظرًا لعمق الورم وتشابكه مع عضلات التحكم في الأمعاء، لم يكن أمام الجراحين خيار سوى إجراء جراحة "فغر القولون".

مرحلة التعافي

بعد الجراحة، تم إعادة تشخيص حالتها بسرطان القولون والمستقيم في المرحلة 0، وخضعت لجرعات إضافية من العلاج الكيميائي، ثم أظهرت الفحوصات اللاحقة خلوها من السرطان.

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