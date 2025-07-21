يسبب تليفا وسرطانا.. طعام شائع يهدد صحة الكبد

كتبت- نرمين ضيف الله:

الكبد يعتبر مصنع الجسم الطبيعي لتنقية الدم، تخزين العناصر الغذائية، وإزالة السموم.

ولكن بعض الأطعمة المنتشرة يمكن أن تسبب ضرراً جسيماً لخلايا الكبد بطرق لا يشعر بها معظم الناس خاصة إذا كانت تُؤكل بكثرة.

في هذا التقرير، نستعرض أشهر هذه الأطعمة، تأثيرها على صحة الكبد، وكيفية التخلص منها فورًا، وفقا لموقعي "Times of India" و"VerywellHealth".

السكريات الفركتوزية المكررة

عند استهلاك كميات كبيرة من الفركتوز (الموجودة في شراب الذرة عالي الفركتوز، المشروبات الغازية، الحلويات، العصائر المركزة)، يتحول الفركتوز بسرعة داخل الكبد إلى دهون، مُسببًا تراكم الشحوم داخل خلايا الكبد ويؤدي إلى التهاب وتندب محتمل (NASH)، وحتى إلى تليف أو سرطان الكبد.

الزيوت النباتية المصنعة

زيوت مثل عباد الشمس، الصويا، والذرة تحتوي على نسب عالية من أحماض أوميغا-6.

وعند تسخينها، تتكون مركبات مؤكسدة وضارة تُسبب التهابات في خلايا الكبد وتعيق وظائفه.

عصائر الفواكه المحلاة أو المركزة

رغم أنها تبدو "طبيعية"، إلا أن معظم العصائر التجارية تفتقر للألياف وتحتوي على كميات كبيرة من الفركتوز.

وقد وجدت الدراسات أن تناولها يرفع مستوى الجلوكوز والفركتوز بسرعة، ممّا يحمّل الكبد عبئًا إضافيًا ويؤدي إلى تخزين الدهون.

الأطعمة المقلية والجاهزة عالية الدهون

الوجبات السريعة والمقلية تحتوي على دهون مشبعة ودهون انتقالية يصعب على الكبد معالجتها، ما يسبب تراكمات دهنية والتهابات مزمنة في الكبد.

اللحوم الحمراء والمعالجة

الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والمصنعة (مثل النقانق، البسطرمة، اللحم المدخّن) يعزز مستويات الدهون في الدم، يؤثر سلبًا على توازن الأحماض الدهنية ويزيد خطر مرض الكبد الدهني.

نصائح لحماية الكبد

استبدل العصائر بالعصائر الطبيعية بالألياف أو الفاكهة الكاملة.

استخدم زيوت صحية مثل زيت الزيتون وبذور الشيا.

تناول البروتين من مصادر صحية مثل الدجاج، الأسماك، والبقوليات.

قلل من الأطعمة المقلية والجاهزة.

راقب كمية السكريات وتجنب المشروبات المحلاة.

حافظ على نشاط بدني منتظم، ووزن صحي، واحرص على شرب الماء.

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