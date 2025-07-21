5 علامات خفية لسرطان البنكرياس.. منها اصفرار العين

يتسلل سرطان البنكرياس إلى الجسم دون إنذار واضح، ويُصنف من أخطر أنواع السرطان بسبب صعوبة اكتشافه مبكرًا.

إليك 5 علامات يجب عدم تجاهلها وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية:

ألم في البطن يمتد إلى الظهر

إذا شعرت بألم مستمر في الجزء العلوي من البطن، خاصةً إذا امتد إلى الظهر دون سبب واضح، فقد يكون ذلك من أولى علامات تأثر البنكرياس.

فقدان الوزن المفاجئ

فقدان الوزن السريع وغير المبرر هو عرض شائع للعديد من السرطانات، لكنه يظهر بوضوح مع سرطان البنكرياس نتيجة ضعف الشهية واضطراب عمليات الهضم.

اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)

اصفرار الجلد أو بياض العينين قد يدل على انسداد القناة الصفراوية بسبب ورم في البنكرياس، وهو من الأعراض المهمة التي لا يجب تجاهلها.

تغير لون البول والبراز

بول داكن اللون وبراز شاحب أو دهني الملمس، قد يكونان دلالة على مشاكل في الكبد أو البنكرياس، نتيجة توقف إفراز العصارة الصفراوية بشكل طبيعي.

الإصابة بمرض السكري فجأة

تشير الأبحاث إلى أن بعض المصابين بسرطان البنكرياس يُشخّصون فجأة بالسكري دون تاريخ عائلي، لأن الورم قد يعيق قدرة البنكرياس على إنتاج الأنسولين.

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