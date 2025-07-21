"في دقيقة".. اختبار قد يكشف إصابتك بالسكتة الدماغية والنوبة القلبية

كتب – سيد متولي

قد يتمكن اختبار يستغرق أقل من دقيقة من التنبؤ باحتمالية إصابتك بنوبة قلبية أو سكتة دماغية خلال السنوات العشر المقبلة، وفقًا لنتائج بحثية حديثة.

استخدم العلماء الذكاء الاصطناعي لتحليل صور شبكية العين الرقمية، التي تُلتقط من مؤخرة العين للكشف عن حالات مرضية معينة، تمكنت هذه التقنية من إعداد تقييمات مخاطر مخصصة في ثوانٍ معدودة، على أمل أن يُصبح هذا الاختبار البسيط جزءًا من الفحوصات الصحية الروتينية، مثل فحوصات ضغط الدم والكوليسترول، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

سيسمح هذا للأطباء برصد أي مؤشرات في أقرب وقت ممكن، في دراسة نُشرت في مجلة Cardiovascular Diabetology، اختبر باحثو جامعة دندي نظام الذكاء الاصطناعي على فحوصات شبكية العين لأفراد مصابين بداء السكري من النوع الثاني.

يخضع المرضى المصابون بهذا النوع من مرض السكري لفحوصات منتظمة للعين للكشف عن اعتلال الشبكية السكري، حيث يمكن لمستويات السكر المرتفعة في الدم أن تلحق الضرر بالأوعية الدموية في شبكية العين.

وقال الدكتور إيفي موردي، وهو باحث في مؤسسة القلب البريطانية بجامعة دندي واستشاري أمراض القلب: "قد يكون الأمر مفاجئًا، ولكن العيون هي نافذة على القلب".

"إذا كان هناك تلف أو تضيق في الأوعية الدموية في الجزء الخلفي من العين، فهناك احتمال كبير أن يظهر ذلك أيضًا في الأوعية الدموية الموجودة داخل الجسم، والتي تغذي القلب، ما قد يؤدي إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية."

درّب الخبراء الذكاء الاصطناعي على تحديد مؤشرات الخطر المحتملة في الصور، مثل علامات انقباض الأوعية الدموية أو انسدادها، ثم سُمح للنظام بفحص أي تفاصيل في الصور، بما في ذلك حجم الأوعية الدموية أو تركيبها، قبل الخضوع للتدريب على 4200 صورة.

نجحت تقنية الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأفراد الذين قد يتعرضون لأحداث قلبية وعائية كبرى، مثل النوبات القلبية أو السكتات الدماغية، خلال عقد من الزمن بدقة تصل إلى 70%.

أوضح الدكتور موردي: "هذا فحص شامل يُجرى بشكل روتيني ويستغرق أقل من دقيقة، ويمكن أن يكون جزءًا مهمًا من الفحص، إلى جانب فحوصات ضغط الدم والكوليسترول، لتحديد الأشخاص الذين قد يستفيدون من الأدوية أو تغييرات نمط الحياة".

وأضاف البروفيسور برايان ويليامز، كبير المسؤولين العلميين والطبيين في مؤسسة القلب البريطانية: "كلما تمكنا من اكتشاف خطر إصابة شخص ما بنوبة قلبية أو سكتة دماغية بشكل أكثر دقة، كلما كانت فرص منع حدوث ذلك أفضل.

يمكن للابتكارات المتطورة، مثل استخدام فحوصات شبكية العين إلى جانب الفحوصات الصحية، أن تلعب دورًا في تحسين التنبؤ بالمخاطر، وهو أمر بالغ الأهمية لتحقيق هدف مؤسسة القلب البريطانية المتمثل في منع 125 ألف نوبة قلبية وسكتة دماغية في المملكة المتحدة بحلول عام 2035، ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لإثبات دقة هذا التنبؤ، ولتحديد جدوى دمج فحوصات شبكية العين في الممارسة السريرية.

وقالت الدكتورة كلير جوناس، الباحثة الرئيسية في جمعية السكتة الدماغية، إن هذا قد يكون بمثابة تغيير جذري، مضيفة: "تحليلات الذكاء الاصطناعي للبيانات الصحية، التي تم جمعها من خلال تكنولوجيا الفحص مثل فحص العين هذا، لها إمكانات مثيرة للكشف المبكر بشكل أفضل، وخاصة بالنسبة لأولئك المصابين بمرض السكري الذين لديهم فرصة أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية.

"إن مثل هذه التطورات قد تجعل من الأسهل بالنسبة للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية اتخاذ الخطوات الصحيحة لمنع حدوثها."

كما سلط الدكتور جوناس الضوء على الحاجة إلى التخطيط الاستراتيجي، واختتم حديثه قائلاً: "بينما لا تزال هناك العديد من الأسئلة العملية التي يتعين الإجابة عليها حول ما إذا كان من الممكن استخدام الذكاء الاصطناعي في الممارسة السريرية، ومتى وكيف، فإننا نأمل أن تأخذ خطة الحكومة الصحية العشرية مثل هذه التطورات التكنولوجية في الاعتبار لمنع المزيد من السكتات الدماغية من تدمير حياة الناس".

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