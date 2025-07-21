تقلل خطر الوفاة وتقوي القلب.. أفضل الفواكه لمرضى السكري

كتب – سيد متولي

يمكن لبعض الفواكه أن تفعل العجب بجسمك، وخاصة لدى مرضى السكري، إذ قد تعمل على تقليل خطر الوفاة بسبب أمراض القلب.

وبحسب موقع جامعة هارفارد للصحة، فإن تناول الفاكهة الكاملة يعتبر جزءا أساسيا من نظام غذائي صحي لدى مرضى السكري، كما أنه يجعلهم أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

تأثير الفاكهة على نسبة السكر في الدم

تأثير تناول الفاكهة الناضجة الحلوة أفضل من الأطعمة المصنعة والسكرية، فسكريات الفاكهة تحتوي على الألياف والماء، ومحاطة بمكونات نباتية صحية مثل البوليفينولات المضادة للأكسدة والفيتامينات والمعادن.

ومن المعروف أن الألياف تبطئ تدفق السكريات إلى مجرى الدم، ما يؤدي إلى ارتفاع وانخفاض تدريجي، كما وجد تحليل تلوى لـ 19 تجربة عشوائية، نشرتها مجلة Frontiers in Endocrinology، وشملت مرضى السكري، أن تناول الفاكهة الكاملة الطازجة والمجففة باعتدال يخفض بشكل ملحوظ مستوى السكر في الدم أثناء الصيام.

وتوصي نانسي أوليفيرا، مديرة قسم التغذية في مستشفى بريجهام، مرضى السكري باستخدام جهاز مراقبة جلوكوز الدم المستمر، لمعرفة ردود أفعالهم بعد تناول فاكهة محددة، أو افحص مستوى السكر في الدم بعد ساعة إلى ساعتين من تناول الفاكهة باستخدام جهاز قياس السكر التقليدي.

وتابعت أوليفيرا: "قد تختلف ردود فعل الأشخاص تجاه الفاكهة بناءً على عملية الأيض أو "الحرق" لديهم، ولكن الأمر يعتمد أيضًا على ما يتناولونه معها، على سبيل المثال، قد تسبب إضافة الفاكهة إلى وعاء من الحبوب النشوية ارتفاعا حادا في سكر الدم مقارنة بتناول الفاكهة مع حفنة من المكسرات.

الفاكهة والنظام الغذائي لمرضى السكري

قد تكون الفاكهة جزءًا لا يتجزأ من نظام غذائي متوازن لمرضى السكري، إذ كشفت دراسة نشرتها مجلة Nutrition Reviews ، أن مرضى السكري الذين تناولوا المزيد من الفاكهة كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية وجميع الأسباب الأخرى.

الاعتدال هو الأساس

وبحسب "أوليفيرا"، فإن الاعتدال هو الأساس، وعلى مرضى السكري الانتباه لكمية الفاكهة التي يتناولونها، ناصحة بتناول ما يصل إلى 3 حصص من الفاكهة الكاملة يوميا، مع توزيعها على مدار اليوم، وعلى مرضى السكري مراعاة استهلاك السعرات الحرارية.

أفضل الفواكه لمرضى السكري

جميع الفواكه غنية بالعناصر الغذائية والألياف ومصادر الكربوهيدرات المعالجة بشكل بسيط، وهي مناسبة لمرضى السكري، تشمل الفواكه منخفضة السكر التوت والكيوي واليوسفي، وتوصي الجمعية الأمريكية للسكري بالتوت والحمضيات تحديدا.

وتوصي أوليفيرا بالفاكهة المجمدة غير المحلاة، والتي تقول إنها "خيار جيد لأنك ستحصل على فاكهة كاملة"، الفاكهة المجففة مقبولة أيضًا، شرط أن تكون الكمية صغيرة، تتراوح من ملعقتين كبيرتين إلى ربع كوب.

كما تنصح أوليفيرا بتناول الفاكهة مع الأطعمة الغنية بالألياف والبروتين والدهون لإبطاء عملية الهضم، ومنع ارتفاع مستوى السكر في الدم.

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